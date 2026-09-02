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Victoria Beckham a făcut furori cu un mesaj emoționant în care face trimitere la familia sa completă. Iată care este răspunsul inedit primit de la fiica sa și a fostului fotbalist, David Beckham. Toată lumea a văzut ce a scris Harper.

Ce a transmis partenera lui David Beckham

David Beckham (51 ani) are o carieră de succes în fotbalul britanic, dar și o familie cu care se mândrește frecvent. Fostul jucător și fosta cântăreață Victoria (52 ani) au una dintre cele mai lungi relații amoroase. Sunt un cuplu renumit care a legat de-a lungul timpului prietenii cu alte perechi de renume. Cei doi .

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Familia celor doi parteneri de viață este oarecum scindată de îndepărtarea fiului cel mare, însă femeia de afaceri încearcă să se apropie de acesta. În scandalul cu Brooklyn , după ce tânărul a acuzat-o că i-a distrus nunta cu Nicola Peltz. Cu toate acestea, îl înclude de fiecare dată în postările sale.

Aflată în vacanță în Europa, frumoasa vedetă a transmis un mesaj emoționant. Cuvintele simple pe care le-a folosit au ajuns imediat la inimile celor care o urmăresc. Peste 302.000 de persoane au apăsat butonul de „Like”, dovadă că apreciază din plin deschiderea pe care o are față de urmăritorii din mediul online.

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„Creăm amintiri speciale în această vară. Vă iubesc pe toți atât de mult”, a notat partenera lui David Beckham, în dreptul unor imagini în care apare cu fostul sportiv. Cu această ocazie, fiica sa, Harper, a lăsat un comentariu sugestiv. „Cea mai uimitoare vară”, a scris aceasta, mulți întrebându-se unde se află, de fapt.

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Unii cred că Victoria Beckham și celebrul ei soț se află în Grecia. Alții cred că este vorba de Italia. Ce-i drept, este greu de realizat din fotografii unde se află cuplul. Renumita creatoare de modă nu a dezvăluit locația pentru a-și păstra intimitatea și pentru a se bucura din plin de ultimele zile din această vară specială.

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David Beckham a dezvăluit secretul mariajului său

Fostul jucător al cluburilor Manchester United, Real Madrid şi Paris Saint-Germain a vorbit deschis despre căsnicia cu soția sa. David Beckham și Victoria sunt împreună de aproape 30 de ani și au trei copii. Fostul fotbalist a subliniat că a depus foarte multă muncă de-a lungul anilor. Acesta este un semn că nu a renunțat la prima ceartă în contradictoriu.

„Am ajuns să ignor unele dintre lucrurile negative care se spun. Cred că dacă ne cunoaştem foarte bine unul pe celălalt, dacă ştim că avem susţinerea unor prieteni minunaţi şi a unei familii minunate, ceea ce trebuie să facem este să ne protejăm copiii. Suntem foarte mândri de familie.

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Copiii vor să le acorzi timp şi merită să le oferi timpul tău, iar noi muncim din greu şi considerăm că acesta este modul corect de a-ţi creşte copiii, să le dovedeşti şi să le arăţi că trebuie să depui mult efort pentru a avea succes. Sunt o persoană blândă, știu că sunt puțin mai strict cu băieții decât cu Harper.

Ca să fiu sincer, băieții mă tachinează tot timpul, Victoria mă tachinează tot timpul. Să fii căsătorit atâta vreme, ca în cazul nostru, este întotdeauna o muncă grea. Toată lumea ştie asta, însă o faci să meargă”, a explicat în anul 2018, David Beckham, în show-ul TV australian „The Sunday Project”, relatează .