Victoria Beckham, din nou în centrul atenției! Soția lui David Beckham va avea propriul documentar pe Netflix

Victoria Beckham se bucură deja de propriul documentar disponibil pe Netflix. Premiera mondială a avut loc miercuri, 8 octombrie. Evident, vedeta nu avea cum să fie singură la marele eveniment, ci însoțită de soțul ei, David Beckham.

Victoria Beckham are propriul documentar pe Netflix

În cadrul marelui eveniment, Victoria Beckham a susținut un discurs emoționant, dedicat familiei sale. Totodată, ea a vorbit și despre fiul ei, Brooklyn Beckham, singurul .

„Copiii mei: Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper — și David — o, Doamne, nu e un copil! Mă descurcam atât de bine și fără cărți! (…). Știți, a durat ceva să fiu cu adevărat mândră de ceea ce am realizat și să realizez în sfârșit că sunt suficientă”, a spus aceasta.

Evident, nu au lipsit și laudele pentru partenerul ei. Victoria Beckham spune că în tot acest drum, David Beckham i-a fost mereu alături. „M-a convins și apoi m-a forțat, fără să-mi dea de ales”, a spus ea despre fostul mare fotbalist, care a încurajat-o să facă acest documentar.

În final, vedeta a mai adăugat că întreaga experiență a fost una cât se poate de ”emoționantă”. Totodată, în opinia ei, documentarul poate fi comparat cu ”un an de terapie intensă”.

Ce mesaj i-a transmis David Beckham soției sale

După cum spuneam anterior, la premiera serialului Victoria Beckham a fost prezent și partenerul ei de viață. De altfel David Beckham a publicat și câteva imagini pe Instagram de la marele eveniment.

Totodată, el i-a transmis și un mesaj emoționant soției sale. Acesta a numit-o pe Victoria o femeie ”iubitoare, caldă”, dar și muncitoare. Și cu siguranță asta vor observa și cei care o să urmărească documentarul.

„O seară atât de specială în care o celebrăm pe Victoria Beckham pe Netflix ❤️ Te iubim atât de mult și abia așteptăm ca oamenii să se uite și să vadă cât de caldă, iubitoare și muncitoare ești… suntem atât de mândri ❤️”, a fost mesajul lui David Beckham pentru soția sa.

Și David Beckham are propriul documentar pe Netflix

Nu doar Victoria Beckham are propriul documentar pe Netflix. Și soțul ei, David Beckham, a fost protagonistul unei producții similare. .

Producția are patru părți, iar fiecare în parte vine cu noutăți. Documentarul spune povestea marelui fotbalist încă de la început. Acesta a pornit de la origini modeste, ajungând treptat un superstar al fotbalului.

Totodată, în documentar oamenii au putut vedea o cu totul altă față a lui David Beckham, dincolo de aparițiile sale publice. Și într-adevăr, producția s-a dovedit a fi un real succes.

Chiar și în prezent, documentarul ”Beckham” este disponibil pe Netflix. Iar la aproape doi ani de la lansare, producția a adunat peste 145 de milioane de ore de vizionare, care sunt într-o continuă creștere, semn că încă există interes.