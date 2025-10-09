Sport

Victoria Beckham, din nou în centrul atenției! Soția lui David Beckham va avea propriul documentar pe Netflix

Victoria Beckham este din nou în centrul atenției. Soția lui David Beckham va avea propriul ei documentar pe Netflix, iar premiera a avut deja loc.
Valentina Vladoi
09.10.2025 | 13:29
Victoria Beckham din nou in centrul atentiei Sotia lui David Beckham va avea propriul documentar pe Netflix
Victoria Beckham are propriul documentar pe Netflix. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Victoria Beckham se bucură deja de propriul documentar disponibil pe Netflix. Premiera mondială a avut loc miercuri, 8 octombrie. Evident, vedeta nu avea cum să fie singură la marele eveniment, ci însoțită de soțul ei, David Beckham.

Victoria Beckham are propriul documentar pe Netflix

În cadrul marelui eveniment, Victoria Beckham a susținut un discurs emoționant, dedicat familiei sale. Totodată, ea a vorbit și despre fiul ei, Brooklyn Beckham, singurul copil al familiei care a lipsit de acolo.

„Copiii mei: Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper — și David — o, Doamne, nu e un copil! Mă descurcam atât de bine și fără cărți! (…). Știți, a durat ceva să fiu cu adevărat mândră de ceea ce am realizat și să realizez în sfârșit că sunt suficientă”, a spus aceasta.

Evident, nu au lipsit și laudele pentru partenerul ei. Victoria Beckham spune că în tot acest drum, David Beckham i-a fost mereu alături. „M-a convins și apoi m-a forțat, fără să-mi dea de ales”, a spus ea despre fostul mare fotbalist, care a încurajat-o să facă acest documentar.

În final, vedeta a mai adăugat că întreaga experiență a fost una cât se poate de ”emoționantă”. Totodată, în opinia ei, documentarul poate fi comparat cu ”un an de terapie intensă”.

Ce mesaj i-a transmis David Beckham soției sale

După cum spuneam anterior, la premiera serialului Victoria Beckham a fost prezent și partenerul ei de viață. De altfel David Beckham a publicat și câteva imagini pe Instagram de la marele eveniment.

Totodată, el i-a transmis și un mesaj emoționant soției sale. Acesta a numit-o pe Victoria o femeie ”iubitoare, caldă”, dar și muncitoare. Și cu siguranță asta vor observa și cei care o să urmărească documentarul.

„O seară atât de specială în care o celebrăm pe Victoria Beckham pe Netflix ❤️ Te iubim atât de mult și abia așteptăm ca oamenii să se uite și să vadă cât de caldă, iubitoare și muncitoare ești… suntem atât de mândri ❤️”, a fost mesajul lui David Beckham pentru soția sa.

Și David Beckham are propriul documentar pe Netflix

Nu doar Victoria Beckham are propriul documentar pe Netflix. Și soțul ei, David Beckham, a fost protagonistul unei producții similare. Este vorba despre documentarul ”Beckham”, lansat pe Netflix în 2023.

Producția are patru părți, iar fiecare în parte vine cu noutăți. Documentarul spune povestea marelui fotbalist încă de la început. Acesta a pornit de la origini modeste, ajungând treptat un superstar al fotbalului.

Totodată, în documentar oamenii au putut vedea o cu totul altă față a lui David Beckham, dincolo de aparițiile sale publice. Și într-adevăr, producția s-a dovedit a fi un real succes.

Chiar și în prezent, documentarul ”Beckham” este disponibil pe Netflix. Iar la aproape doi ani de la lansare, producția a adunat peste 145 de milioane de ore de vizionare, care sunt într-o continuă creștere, semn că încă există interes.

