Victoria cu CFR Cluj nu l-a mulțumit! Gigi Becali, îndrumat să renunțe la Mihai Pintilii: „Cu un antrenor bun trebuie să câştige campionatul la 10 puncte”

FCSB în etapa 24 din SuperLiga și a echilibrat bătălia la titlu. Basarab Panduru crede că dacă Gigi Becali va aduce „un antrenor bun” FCSB va reuși să câștige campionatul fără probleme.

Gigi Becali, îndrumat să renunțe la Mihai Pintilii: „FCSB poate să producă mult mai mult”

FCSB, sub comanda lui , a revenit în lupta la titlu din SuperLiga, după un start modest de sezon. Antrenorul roș-albaștrilor a înregistrat nouă victorii și două înfrângeri de când a preluat-o pe FCSB, însă Basarab Panduru este convins că echipa finanțată de Becali poate produce mai mult.

ADVERTISEMENT

Fostul mare internațional român a pus în lumină calitatea individuală a jucătorilor și a precizat că patronul roș-albaștrilor ar trebuie să aducă un antrenor de top pentru a scăpa de emoții.

„Mi se pare că la FCSB sunt jucătorii extrem de tehnici. Mi se pare că FCSB poate să producă mult mai mult decât produce. E clar că, cu Pintilii, sunt rezultate extrem de bune, două meciuri pierdute, restul victorii.

ADVERTISEMENT

Basarab Panduru, convins că FCSB poate câștiga titlul lejer cu un „antrenor bun”

Dar am impresia că FCSB, la talentul pe care îl au jucătorii, cu un antrenor bun cred că trebuie să câştige campionatul la 10 puncte diferenţă de urmăritoare. Cu înjumătăţire, să spunem cinci-şase, asta ar trebui să fie neapărat”, a declarat Basarab Panduru, la .

FCSB a reușit să se impună pe terenul înghețat din Gruia, grație golului marcat de Malcom Edjouma în minutul 88. Mijlocașul francez a combinat spectaculos cu Octavian Popescu și a săltat mingea peste Scuffet.

ADVERTISEMENT

Clasată pe locul doi în sezonul trecut, FCSB se află pe locul patru în SuperLiga, cu 44 de puncte în 24 de meciuri. În etapa viitoare, roș-albaștrii joacă în deplasare cu Voluntari, echipă care le-au pus probleme de-a lungul timpului.

Mihai Pintilii, relaxat după victoria FCSB-ului în derby-ul cu CFR Cluj: „Echipa a jucat foarte bine”

Mihai Pintilii a răsuflat ușurat la finalul partidei de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” și a precizat că, deși la , acestea vor mai apărea pe parcurs.

ADVERTISEMENT

„E normal. CFR-ul este o echipă care se apără foarte bine. Am avut și în prima repriză ocazii foarte mari. Am controlat jocul, per total. Meritam victoria. Băieții au înțeles foarte bine indicațiile și au stat foarte bine în teren, mai ales mijlocașii centrali.

ADVERTISEMENT

Ne bucurăm. Am venit să luăm cele trei puncte, le-am luat. Urmează un meci foarte greu cu FC Voluntari. Luăm fiecare meci în parte. Da, sunt trei puncte, pentru asta am venit. Mai ales că veneam după meciul pierdut cu Farul și era normal să ne gândim doar la victorie. Se mai joacă. Mai sunt multe etape, iar în play-off se va decide totul.

Acum echipa a jucat foarte bine. Vor mai fi meciuri în care vor exista schimbări la pauză. Eu cred că băieții au demonstrat și meritată cele mai multe felicitări pentru atitudinea pe care au avut-o. Am pasat, am avut posesia, au avut ocazii, au controlat jocul și îi felicit încă o dată.

Și dacă pierdeam sau făceam egal, în play-off se va decide. Cele șase echipe care vor intra, vor avea șanse egale”, a declarat Mihai Pintilii la finalul partidei CFR Cluj – FCSB 0-1.