Victoria cu FC Argeș poate fi o „mină de aur“ pentru Universitatea Craiova! Atuul uriaș al oltenilor care poate decide titlul

Universitatea Craiova poate da lovitura decisivă în lupta la titlu. O victorie cu FC Argeș ar menține-o pe primul loc și îi oferă un avantaj uriaș pentru etapele următoare.
Tibi Cocora
26.04.2026 | 16:55
Universitatea Craiova poate da lovitura decisivă în lupta la titlu dacă învinge la Mioveni. Foto: Colaj Fanatik.
Victoria obținută de CFR Cluj în fața rivalei locale a complicat serios calculele în lupta pentru titlu și a deschis, în același timp, o oportunitate uriașă pentru Universitatea Craiova. Oltenii pot profita din plin de pasul greșit al celor de la Universitatea Cluj și, în cazul unui succes în deplasarea de la Pitești, nu doar că vor urca pe primul loc, dar își vor asigura și un avantaj decisiv în economia finalului de sezon.

Craiova își poate crea „plasa de siguranță” în lupta la titlu dacă învinge Argeșul

Înaintea acestei etape, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se aflau la egalitate de puncte, însă victoria la limită obținută de CFR Cluj a înclinat balanța. „Șepcile roșii” au rămas fără puncte, iar oltenii au acum șansa de a se desprinde decisiv.

Un succes contra celor de la FC Argeș ar duce formația din Bănie la trei puncte în fața rivalilor direcți, dar miza reală este mult mai mare decât simpla ierarhie de moment. Într-un astfel de scenariu, Universitatea Craiova ar beneficia de un avantaj esențial: ar depinde exclusiv de propriile rezultate până la finalul campionatului.

Mai mult decât atât, poziționarea favorabilă le-ar permite oltenilor chiar și un pas greșit în ultimele etape. În cazul în care ar încheia sezonul la egalitate de puncte cu o contracandidată, Craiova ar avea câștig de cauză în clasament. Practic, trei puncte obținute în această rundă nu înseamnă doar urcarea pe primul loc, ci și construirea unui avantaj strategic care poate face diferența între o luptă deschisă până în ultima etapă și un final de sezon controlat de trupa din Bănie.

Mobilizare totală a fanilor din Bănie: 500 de bilete epuizate în câteva ore

Suporterii Universității Craiova au demonstrat încă o dată forța lor de mobilizare înaintea unui meci cu miză uriașă în lupta pentru titlu. Oltenii au epuizat în timp record biletele destinate galeriei pentru partida cu FC Argeș, programată la Mioveni. Acum, ceilalți doritori sunt nevoiți să caute tickete în alte sectoare ale stadionului și să rămână, cel puțin pentru acest joc, departe de Peluza Nord.

Potrivit informațiilor FANATIK, suporterii Universității Craiova au epuizat toate cele 500 de bilete alocate tribunei oaspete pentru meciul de la Mioveni în doar 3-4 ore de la punerea lor în vânzare. Este vorba despre numărul maxim de tichete pus la dispoziție pentru fanii olteni, care au reacționat instant.

