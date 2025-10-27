Victoria cu Unirea Slobozia l-a făcut pe Bogdan Baratky să se gândească la Universitatea Craiova – Rapid: „Suntem obligați să ne luăm în serios”

ADVERTISEMENT

După superba și energizanta victorie din derby, importanța partidei cu Slobozia a crescut exponențial. Victoria era obligatorie pentru a rămâne sus în clasament, dar și pentru a mări ecartul față de urmăritoare. Poate e greu de crezut, dar cea mai mare presiune a venit din rezultatele rivalelor – Craiova și Dinamo. Când totul părea să funcționeze în favoarea noastră, Rapidul avea păcătosul obicei de a se împiedica. O victorie (altfel îngrozitor de normală) în Giulești în fața Unirii ar fi demonstrat atât adversarelor cât și nouă, suporterilor, că sezonul ăsta e altfel.

Rapid, norocoasă că a jucat luni cu Unirea Slobozia

Aș spune că de data asta am fost norocoși să jucăm luni. După meciul cu Dinamo, eu, simplu suporter, am fost euforic până joi. Sunt sigur că e extraordinar de greu să readuci cu picioarele pe pământ niște fotbaliști care s-au descătușat așa cum au făcut-o rapidiștii mei după meciul de pe Arena Națională. Programarea în epilogul etapei a ajutat că trăirile și emoțiile triumfului să se disipe natural. Cele 2-3 zile în plus par un detaliu neimportant, dar vă asigur că au făcut diferența. Nu din punct de vedere fizic, ci mental. Nici chiar sobrietatea și seriozitatea lui Gâlcă nu ar fi reușit să rezolve problema asta până vineri.

Obligat să câștige și cu lecțiile meciului cu Dinamo însușite, Gâlcă decide să schimbe. Pentru că „echipa care câștigă nu se schimbă” e o regulă care se cere confirmată de excepții. Că să câștigi trebuie să ataci, așa că Onea intră în stânga să dinamizeze flancul și să îl ajute pe Petrila. Cu Bădescu pe bancă și Vulturar suspendat, Rareș Pop e opțiunea naturală pentru regula under. Dar în centru, în spatele vârfului, pentru că , iar Gojkovic și-a șubrezit poziția după ultimele două apariții.

Așadar Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Onea – Keita, Christensen – Dobre, Pop, Petrila – Koljic. Două semne de întrebare: cum se va descurca Rareș (mai ales pe un post nespecific) și (mai ales!) cum se va exprima Rapidul cu Christensen retras? Să nu uităm că în derby mișcarea câștigătoare a fost avansarea norvegianului în repriza a doua, pe poziția neinspiratului Gojkovic. Poziție pe care acum, cu Slobozia, o ocupă Rareș Pop.

Cele 20 de secunde care au schimbat jocul în Rapid – Unirea Slobozia

Rapidul își manifesta intențiile din debutul meciului. Iar prima ocazie mare apare în minutul 3: morișca Onea – Koljic – Onea îl pune pe Dobre în poziție de finalizare, dar șutul din întoarcere trece puțin pe lângă.

Faza meciului se joacă practic în 20 de secunde, în minutul 7. Rapid pierde o minge la centru, pe construcție, verticalizarea la Negru surprinde linia noastră defensivă, centrarea olteanului e perfectă, dar Aioani face o minune în fata lui Rotund, împiedicând deschiderea scorului la reluarea din gura porții. Ocazia uriașă se răzbună în nici 20 de secunde. Plecat pe contră, Dobre îl găsește pe Pop în marginea careului, preluarea greșită a lui Rareș pare să ucidă faza, dar din respingere mingea ajunge la Petrila care îl învinge pe Popa din afara careului, ajutat și de o ușoară deviere care scurtează traiectoria balonului.

E minutul 7, e 1-0 și meciul era jucat deși (încă) nu știam asta. Descătușați, rapidiștii controlează jocul, iar ocaziile se leagă la poarta oaspeților, Dobre scapă de Șerbănică în lateral și îi pune mingea pe frunte lui Petrila, care lovește transversala. Ca o paranteză, Șerbănică e doza de nostalgie a serii, pentru că aduce aminte de sezonul promovării în prima ligă, atunci când lateralul Sloboziei era un contracandidat la promovarea directă.

Koljic trimite și el puțin peste din lovitură liberă, înainte că Rapidul să se desprindă la două goluri. Christensen găsește în minutul 36 o pasă ca în meciul cu Dinamo, îl lasă pe Petrila singur cu Popa, dar portarul Sloboziei ajunge primul a minge. Din fericire, Rareș Pop e pe fază și reia din prima sub bară, cu o execuție spectaculoasă. Spectaculoasă și surprinzătoare, pentru că până atunci, tânărul Rareș păruse rigid și oarecum blocat. Golul e cu atât mai important, cu cât încrederea și dezinvoltura încep să își spună imediat cuvântul în jocul lui Pop.

Slobozia are reacție la pasa inventată de Papeau, dar irosită de Afalna și pauza ne găsește cu avans liniștitor, de 3 goluri. Pop ratează de puțin ținta cu un șut în diagonală, dar Manea aduce liniștea din mijlocul careului, după centrarea lui Petrila. Al doilea meci consecutiv cu gol pentru Manea și al doilea gol consecutiv cu stângul. Ambele din pasa lui Petrila, semn că există o chimie evidentă între cei doi.

Repriza a doua de la Rapid – Unirea Slobozia, diferită față de meciurile trecute

Pauza nu aduce nici o noutate în joc. Iar asta e o veste excelentă, pentru că Rapidul ne obișnuia cu reprize diferite. Nu și astăzi! Rapidul joacă, sta sus, rămâne în control și e decis să nu lase nici o șansă adversarului. (sperăm ușoară), iar Gâlcă revine la formula de start din meciul cu Dinamo: intră Gojkovic și Bădescu, ies Onea și Pop. Sârbul ia în primire poziția lui Rareș, iar Bădescu e noul fundaș stânga.

În minutul 60 Gojkovic căștigă absolut nespecific un duel fizic în tușă, scapă de adversar și îi pune pe tavă mingea de 4-0 lui Dobre. Mai sunt 30 de minute, dar e clar pentru toată lumea că problema învingătorului nu se mai pune. E timp suficient însă pentru ca Gâlcă să ofere minute pentru Baroan, Grameni și Bolgado. Dar și pentru ca Slobozia să marcheze un meritat gol de onoare pe final.

Universitatea Craiova – Rapid, marele test pentru giuleșteni

S-au scurs deja 14 etape și ne consolidăm poziția. După aproape jumătate de sezon regulat nu mai putem trece cu vederea clasamentul și suntem obligați să ne luăm în serios. Dacă meciul cu Slobozia a fost examenul maturității, etapa viitoare, în Bănie, ne așteaptă examenul valorii. Pe un teren pe care câștigăm din an în Paște și în fața unei trupe care în mod evident își propune lucruri mari în acest sezon. Vestea bună este că jocul începe să prindă din urmă rezultatele, iar partida cu Craiova trebuie obligatoriu să confirme asta. Iar dacă tot avem un sezon atipic (nu ne împiedicam de echipe „mici”, fructificăm pașii greșiți ai rivalelor), hai să-l facem memorabil. Cu toții la Craiova!