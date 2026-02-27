Victoria cu Universitatea Craiova, cal troian pentru Grecia! Golul din minutul 90+14 îi poate costa scump pe eleni. Cum poate deveni AEK victima propriului succes

ADVERTISEMENT

În urmă cu două luni, pe 18 decembrie mai precis, Universitatea Craiova a suferit o dezamăgire colosală. Oltenii au fost eliminați din Conference League de AEK Atena, după un gol încasat la ultima fază. Se pare, însă, că meciul a avut un adevărat efect de domino, iar cei care suferă în prezent sunt chiar grecii.

Universitatea Craiova a ratat la muchie de cuțit calificarea în play-off-ul Conference League

Oltenii au condus cu 2-0 în meciul de la Atena. De altfel, Universitatea Craiova avea nevoie de doar un punct pentru a merge în primăvara europeană, însă finalul a fost un adevărat coșmar. Grecii au redus din diferență și s-au apropiat tot mai mult de poarta lui Isenko.

ADVERTISEMENT

În minutul 90+8, AEK a egalat prin Kutesa, iar Craiova a dat impresia că a intrat într-un șoc din care nu știe să mai iasă. În minutul 90+14, grecii au primit o lovitură de la punctul cu var. Jovic, atacantul elenilor, a transformat penalty-ul și

Cehii au profitat din plin de înfrângerea Craiovei. Sigma Olomouc a terminat pe 24 și a mers la baraj

, la egalitate de puncte cu Sigma Olomouc, dar a pierdut la criteriile de departajare. Cehii au marcat un gol în plus, iar oltenii au rămas sub linie. Concret, golul înscris de Jovic la ultima fază i-a trimis pe cehi în barajul UEFA Conference League.

ADVERTISEMENT

Sigma Olomouc a jucat în play-off cu Lausanne Sport din Elveția și a reușit calificarea, adunând puncte extrem de valoroase pentru coeficientul Cehiei, puncte care, în economia actuală a clasamentului, cântăresc enorm. Vestea nu este una deloc bună pentru echipele din Grecia.

ADVERTISEMENT

Grecii au de suferit după ce i-au eliminat pe Olteni. Cehia i-a întrecut la coeficient și are, pe moment, asigurat un loc în Champions League

În clasamentul coeficienților UEFA pe cinci ani, locul 10 este unul extrem de important, pentru că federațiile clasate pe pozițiile 8-10 primesc campioana direct în faza ligii UEFA Champions League, fără tururi preliminare. Țara de pe locul 11 pierde practic un avantaj colosal.

ADVERTISEMENT

Aici vine ironia. Golul lui Jović, care nu a însemnat foarte mult pentru AEK Atena, dar care a îngropat-o pe Universitatea Craiova, a produs o undă de șoc care a ajutat Cehia să o depășească pe Grecia în lupta pentru Top 10. În actualizările de la final de februarie 2026, Cehia apare pe locul 10, iar Grecia pe 11, la o diferență mică, dar suficientă.

Bătălie strânsă pentru un loc direct în faza principală UEFA Champions League

Într-un scenariu invers, Craiova era cea care juca play-off-ul, România aduna puncte, iar Sigma rămânea fără traseul care a împins Cehia în fața Greciei. Practic, AEK a făcut, în mod total involuntar, un deserviciu fotbalului grec. Elenii riscă să nu mai aibă echipe în faza principală UEFA Champions League.

Atât Cehia, cât și Grecia au rămas cu două echipe în cupele europene. Din acest moment, lupta devine una extrem de strânsă, iar fiecare victorie poate inversa situația din clasamentul coeficienților. Rămâne acum de văzut cine va avea câștig de cauză.

Cum stă România în clasamentul coeficienților. Sezon dezastruos

În ceea ce privește situația României, lucrurile nu arată deloc bine. Atât FCSB, cât și Universitatea Craiova au părăsit competițiile în faza grupelor, iar țara noastră ocupă în prezent locul 24. Mai mult, putem fi depășiți și de Ucraina, care a rămas cu o reprezentantă.

Dacă echipele din România ar fi făcut un sezon mai bun în cupele europene, puteam ajunge până pe locul 20. Asta ar fi însemnat automat ca formațiile din Superliga să fi avut un traseu ceva mai ușor în drumul către faza principală UEFA Champions League sau Europa League.