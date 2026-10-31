„Victoria medicament”. Bogdan Baratky, despre cum și-a făcut Pancu meciul greu cu Csikszereda

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Niciun meci al Rapidului nu e banal. Evident că partida cu ultima clasată nu putea face excepție de la această regulă. Rapid poate surclasa fără somație liderul clasamentului, dar în nici un caz nu poate câștiga simplu cu lanterna roșie. Iar surprizele apar chiar înainte de primul fluier al arbitrului.

Formula de start și declarația care surprind. Andrei Șucu titular în premieră

Mai întâi formula de start aleasă de Pancu: Aioani – Onea, Kramer, Pașcanu, Latif – Moruțan, Bubanja, Grameni, Kamara – Șucu, Stojilkovic. Pe hârtie clasicul 4-2-3-1, în iarbă un 4-4-2, cu Andrei Șucu al doilea vârf în spatele lui Stojilkovic.

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Neașteptat, ; surpriza vine nu doar din faptul că Pancu apelează la un cvasi-debutant, ci și din pricina poziției. Vulturar, underul titular este în continuare indisponibil, Ungureanu și-a terminat probabil creditul după derby-ul cu FCSB (deși nu este în niciun caz vinovat nici pentru înfrângere și nici pentru scor), deci Pancu trebuie să ia o decizie în ceea ce privește titularul sub vârstă. În general, antrenorii preferă să aibă under în bandă. Rapid are în lot doi fundași laterali sub vârstă: Senciuc în dreapta, Sălceanu în stânga. Pancu alege însă alege să sacrifice postul de mijlocaș ofensiv și îl mută pe Moruțan în dreapta, scoțându-l pe Dobre din formula de start.

A doua surpriză, încă și mai mare, este declarația lui Pancu de la interviul dinaintea partidei: „Andrei a rămas singurul jucător dintre cei tineri care încă nu jucase titular în acest sezon. A marcat cu FC Argeș și de atunci nu a mai avut niciun minut. S-a… creat așa, o stare de nemulțumire, și mă simțeam cumva dator să-i dau și lui niște minute. Am preferat să fie de la început astăzi. Are toată viața înainte, chiar dacă e foarte nerăbdător. Ăsta e raționamentul”

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Deși franchețea din a doua parte a declarației e cel puțin surprinzătoare, prima parte comportă niște nuanțe: exista doi fotbaliști tineri din lotul Rapidului care nu au jucat niciun minut în acest sezon: Senciuc și Tape.

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Repriza în care se schimbă vremea și vine frigul

Fără mijlocaș ofensiv, cu Bubanja și Grameni responsabili de terenul din spatele atacanților și de gâdilatul balonului (Moruțan era exilat în dreapta), construcția e dificilă. Olimpiu trage spre centru de câte ori poate, iar conexiunea lui cea mai bună e cu Latif, căruia i-a trimis câteva “diagonale” de efect. Latif, într-o bună dispoziție de joc, a fost cel mai activ rapidist din prima repriză, o repriza în care rezolvările au fost mai degrabă individuale decât colective.

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Cele mai mari ocazii într-o repriză în care Rapid a avut 78% posesie, iar Andrei Șucu a fost incapabil să-și ajute echipa, sunt cele două incursiuni ale oaspeților în poziție de singur cu portarul (Aioani salvator, mai ales la a doua fază) și bara lui Stojilkovic.

Arbitrul Băban, la primul meci la centru în acest sezon (și al treisprezecelea din toată cariera), suferă evident de complexul imparțialității în Giulești și trece cu vederea două faze importante. E vorba de un galben neacordat pentru o călcare evidentă la Andrei Șucu și un penalty neacordat la Kamara, unde simte nevoia să întărească cu un galben indeea că e în control. Deși nu e nici pe departe. Reluările arată contactul; un penalty cu siguranță mai clar decât, de exemplu, cel primit de Musi la un meci cu… Csikszereda. Și acordat după intervenția VAR.

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Pauza care repară și aduce sezonul cald

Andrei Șucu (firesc, evoluție slabă, depășit de joc), Kamara și Latif rămân la cabine; intră Pop (under), Petrila și Dobre. Rapid pune în practică acel 4-2-3-1 de pe hârtie, cu Moruțan la locul său și terenul se înclină spre poarta oaspeților. Marcăm prin Pașcanu (minutul 53) după o fază fixă, dar e offside. Comentatorul ne anunță că poziția fundașului rapidist a fost nici mai mult, nici mai puțin decât ilegală, iar golul e, firesc, anulat, deși procurorii nu își fac apariția la stadion.

În minutul 61 tabela se deblochează totuși. Marcăm din aruncare de la margine, dar golul e unul de autor. Autorul: Grameni. Preluare, depășirea adversarului, șut la colțul lung. Un merit important îl are… rezerva Manea, cel care aduce rapid mingea pentru ca Pop să o repună la Grameni.

Avem emoții la o lovitura de cap din corner a ciucanilor și la un șut din marginea careului, zonă neacoperită de mijlocașii la închidere. Am spus mijlocași la închidere? Ei bine, Rapid nu a avut niciunul de meserie (în teren) în această seară. Singurii șesari veritabili erau pe bancă – Tape și Doumbia, 18 și 19 ani. Să convenim că e greu.

În prelungiri Dobre face 2-0 din penalty-ul acordat cu ajutorul VAR la șutul lui Petrila (evoluție mai bună decât în precedentele apariții). Prilej pentru a vă supune atenției un mic detaliu: Dobre nu a prelungit cu Rapid (greu de crezut că o va face), dar își îmbunătățește statistica personală din penalty. La final, Dobre pleacă direct la vestiare, lăsând senzația că golul marcat (si oferit lui de entitatea numită Rapid, in loc să deblocăm un Petrila, sau un Kodor) a contat mai mult ca realizare personală.

Flash interviul clarificator si o statistică incredibilă

De departe cele mai interesante lucruri ale serii s-au petrecut la interviuri, înainte și după meci. La flash interviu Pancu confirmă practic faptul că a simțit presiunea de a-l folosi pe Andrei Șucu, în ciuda opiniei sale profesionale. Și are dreptate – Andrei Șucu, care a arătat calitate la faza golului cu FC Argeș e în mod evident necopt pentru prima ligă. Franchețea lui Pancu este mai mult o explicație pe care o oferă pentru o titularizare pe care el însuși o consideră nepotrivită.

„Din partea lui, da. O mare stare de nemulțumire. Nu poate să înțeleagă. Nici eu nu înțelegeam la aproape 18 ani ce înseamnă fotbalul adevărat. Eu tot caut de vreo 3 etape să intre. I-am spus și părintelui – știți că nu e ușoară nici situația mea, e chiar foarte complicată din punctul ăsta de vedere – că nu fac decât să-l protejez. Dacă are nevoie de minute, de a simți ce înseamnă fotbalul profesionist, trebuie să intre pe fond bun. Dacă jocul nu ne permite, dacă adversarul ne conduce sau situația e strânsă, prefer să nu joace un astfel de jucător, pentru că i-aș face mai mult rău.”

Dar am o veste excelentă pentru Pancone. Povestea asta chiar e cu happy end. , am auzit un tânăr jucător care părea să fi înțeles lecția acestor 45 de minute. Și poate a înțeles că Pancu nu l-a introdus până acum nu doar spre binele echipei, ci și pentru a-l proteja. Este foarte greu să joci fotbal cu adulții când ai 17 ani, indiferent de talent. Vestea bună este că Pancu tocmai a scăpat de presiune și de acea “stare de nemulțumire” invocată înaintea startului. Iar când asta se întâmplă cu punctele în buzunar și fără gol primit, se cheamă că a fost o seară excelentă, Pancone!

Era să uit! Înaintea meciului, am primit o statistică incredibilă: după primele 15 jocuri, Pancu avea la Rapid exact (dar exact!) aceeași medie de puncte ca la CFR Cluj după 28 de partide – 2,07 puncte/meci. Și atunci, vă veți întreba, de unde această stare de nemulțumire din jurul Rapidului? Răspunsul e simplu: meciul cu FCSB și flash interviurile de astăzi au arătat cât de greu este ca această medie să reziste încă 13 jocuri. Așa cum a simțit și Pancu, această săptămână a devoalat slăbiciunile Rapdidului, bine mascate de rezultate până la derby.