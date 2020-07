Divorț la secret între o actriță cununoscută din ”Vlad” și un actor din ”Sacrificiul”! Adrian Nartea, mărul discordiei?

Victoria Răileanu a divorțat de Conrad Mericoffer, după un mariaj de câțiva ani, în urma căruia a rezultat și un copil, un băiețel care seamănă foarte bine cu mama lui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Zvonurile despre o posibilă despărțire au apărut în urmă cu câteva luni, însă, până acum, cei doi nu au făcut declarații în acest sens.

Mai întâi au dispărut toate pozele în care apăreau împreună, iar apoi, blonda s-a afișat într-un restaurant cu Adrian Nartea, colegul ei din serialul ”Vlad”, de la Pro TV, de altfel și personajul principal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Victoria Răileanu, relație cu Adrian Nartea?

În luna Martie, actrița Victoria Răileanu și colegul ei, Adrian Nartea, din serialul ”Vlad”, de la Pro TV, au fost văzuți împreună la un restaurant. Cei doi au stat minute bune de vorbă, iar la final s-au îmbrățișat cu multă afecțiune. Se zvonește că cei doi ar avea o relație, însă lucrurile nu sunt clare în acest moment.

Conrad Mericoffer, actor din serialul ”Sacrificiul”, a a confirmat zvonurile separării de soția lui, în care a rămas în termeni buni. Cei doi se cunosc din timpul facultății, s-au căsătorit de tineri și au împreună un băiețel de 5 ani.

ADVERTISEMENT

” Ne-am despărțit de anul trecut, acum sunt liber, fac mult sport, merg la sală și scriu scenarii. Am rămas foarte buni prieteni, iar pentru copilul nostru avem custodie comună, astfel că merge când la ea când la mine.”, a declarat Conrad Mericoffer, la premiile Gopo de luni seară, de la Verde Stop Arena.

Foștii soți au un program încărcat și sunt mai mereu pe drumuri, timpul fiind și cel care și-a spus cuvântul în relația lor. Aproprierea de Adrian Nartea a datorat și din cauza faptului că cei doi au fost mai mult împreună datorită filmărilor pentru serialul ”Vlad”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“ Soţul meu are un nume austriac, se numeşte Conrad Mericoffer, ne-am cunoscut în facultate. Am fost colegi de facultate, dar n-am avut treabă unul cu altul, am lucrat destul de puțin împreună, ne apreciam profesional și altfel, un pic.

Lui îi plăcea de mine şi mie de el, dar în perioade diferite, niciodată în acelaşi timp. După ce am terminat facultatea, iar el masterul am intrat în acelaşi grup de prieteni şi ne-am cuplat. Avem un copil, pe băieţelul nostru îl cheamă Carol.”, a povestit, la un moment dat, Victoria Răileanu, pentru click.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acum, copilul celor doi locuiește cu mama sa, însă tatăl poate să-l viziteze oricând dorește. De altfel, Carol, băiețelul lor, locuiește atât cu tatăl, cât și cu mama.