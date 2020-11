Victoria Răileanu din Vlad, amănunte neștiute despre fostul soț. De ce a divorțat, de fapt

Victoria Răileanu a divorțat pentru a doua oară de bărbatul alături de care are un băiat pe nume Carol. Actrița din serialul „Vlad” a scos la suprafață amănunte neștiute despre fostul soț, Conrad Mericoffer, explicând într-o emisiune motivul care a dus la separare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondină a povestit la „Vorbește lumea” că în ultima perioadă apăruseră unele lucruri din urmă, neîncrederea fiind unul dintre motivele principale care au dus la ruptura definitivă care s-a produs în urmă cu câteva luni.

Vedeta a ținut să precizeze că lucrurile nediscutate din trecutul lor au distrus treptat relația de dragoste, moment în care au ajuns în punctul în care au realizat că ar fi mai bine ca drumurilor lor să se despartă. Victoria Răileanu a ales divorțul pentru a se „vindeca”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Victoria Răileanu, adevărul despre divorț. Motivul separării de tatăl copilului ei

„Între noi erau niște lucruri nevorbite pe care noi nu știam cum să le punem pe masă. N-am reușit niciodată să avem încredere totală unul în celălalt. N-am reușit să trecem peste anumite momente din timpul relației.

Eu am luat decizia. Mi-am propus cumva să mă vindec. Habar nu aveam cine sunt. Eu nu vreau, și am tot spus, nu vreau să spun că el a fost mai mult de vină decât mine. Amândoi am făcut greșelile noastre. Amândoi am făcut bine, am avut momente bune.

ADVERTISEMENT

Anul trecut ajunsesem într-un punct în care nu mai aveam resurse. Am considerat că am făcut tot ce am putut posibil ca să fac relația să funcționeze. Asta i-am spus și lui atunci. (…) A acceptat [decizia], dar cu greu, ceea ce este absolut normal.

E normal să nu poți să ai empatie și înțelegere în momentul acela. (…) Acum am ajuns la o relație minunată. Totul se reduce la Carol. Discutăm absolut orice. Și Carol mai are momente în care nu înțelege și îi este greu să accepte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În momentele alea încercăm să-l facem să înțeleagă că noi trei, indiferent de ce se va întâmpla, indiferent de oricine va mai apărea în viața noastră, noi trei vom fi mereu o familie”, a declarat actrița în emisiunea de la Pro TV, notează revista VIVA!

Victoria Răileanu a mărturisit că în urmă cu trei ani a divorțat pentru prima oară de tatăl copilului ei, actorul Conrad Mericoffer. După 4 luni în care au stat separați cei doi s-au împăcat, vedeta precizând că a doua șansă a fost acordată mai mult de teama singurătății.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În momentul de față actorii se înțeleg mai bine și păstrează o relație amiabilă de dragul copilului pe care-l au împreună. Carol are 5 ani, actrița din serialul „Vlad” mărturisind că are unele momente în care se întreabă de ce părinții săi locuiesc separat.