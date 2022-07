Victoria Răileanu iubește din nou, la trei ani de la divorț. Cum l-a cunoscut pe noul partener

Victoria Răileanu iubește din nou, la trei ani de când a divorțat de Conrad Mericoffer. Cei doi au fost căsătoriți timp de șapte ani și au împreună un fiu, Carol (6 ani).

Fosta actriță din serialul “Vlad” a publicat prima imagine alături de noul ei iubit. Victoria Răileanu l-a cunoscut pe acesta cu mai bine de un an în urmă, dar este o fire discretă atunci când vine vorba despre viața sentimentală.

De altfel, vedeta a păstrat discreția și Blondina a recunoscut, în cadrul unui interviu din 2020, că ea și actorul din “Adela” nu mai formează un cuplu încă din 2019.

Pe rețelele sociale, Victoria Răileanu a dezvăluit cum și-a cunoscut actualul partener.

“First date – nicio așteptare nici de la el, nici de la ea. 3 sticle de apă plată mai târziu ea îi complimentează adidașii.

El, instant, îi complimentează ochii. Ea roșește. 7 ore mai târziu ea își spune ‘da, drăguț! Dacă e și puțin nebun, e perfect.’ Little did she know că tipul are doza perfectă de nebunie. D’aia sănătoasă.

Un an și două luni mai târziu se ceartă pe tablou sau print în casă. Nu pot rămâne supărați unul pe altul. ‘Nu mai punem nimic!! Dă-le-ncolo de tablouri și printuri.’

Un an și două luni mai târziu she’s still in love și nu-i e rușine.”, a dezvăluit Victoria Răileanu pe , în dreptul unei imagini cu iubitul ei.

Victoria Răileanu, momente grele după divorțul de Conrad Mericoffer

Cu ceva timp în urmă, Victoria Răileanu a recunoscut că i-a fost foarte greu după ce a divorțat de Conrad Mericoffer. Actrița a trecut cu greu peste această perioadă, însă acum este fericită și se bucură de relația cu actualul partener.

Victoria Răileanu a dezvăluit că a suferit de depresie după divorț și a avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a trece peste acea perioadă.

La un moment dat, actrița a dezvăluit că , din cauza anxietății.

Vedeta nu s-a ferit să recunoască faptul că a avut probleme și că a apelat la ajutorul psihologului, chiar dacă în trecut existau prejudecăți față de cei care alegeau să facă terapie.

“Acum zece ani am început terapia, nu știam ce înseamnă. Mi se pare benefică terapia pentru oricine. Nu mai suntem în Evul Mediu să zicem ‘Băi, ești nebun că te duci la terapie’. Nu mai trăim în vremurile alea.”, a povestit Victoria Răileanu în emisiunea La Măruță, de la Pro TV.