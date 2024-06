Victoria Ucrainei cu Slovacia, 2-1, complică serios calificarea României în optimile de finală de la EURO 2024! Toate calculele: „Putem termina pe 4”

Calificarea României în optimi este în pericol după ce . Calculele se complică teribil dacă „tricolorii” nu obțin un rezultat pozitiv în fața Belgiei.

Victoria Ucrainei cu Slovacia, scor 2-1, complică serios calificarea României în optimile Euro 2024: „Asta e marea problemă”

România e obligată să nu piardă în fața Belgiei pentru a menține șanse mari să iasă din Grupa E de la Euro 2024. Cu o zi înainte, Ucraina a învins-o pe Slovacia cu 2-1 și are acum și ea trei puncte. Înaintea partidei de la Koln, România e lider datorită golaverajului. România, Slovacia și Ucraina au toate 3 puncte, în timp ce Belgia este pe zero.

„Mentalitate de echipă mică (n.r. – Slovacia). Ai 1-0, îi ai în mână pe Ucraina, care nu a jucat nimic. Și, pe două greșeli de poziționare și de interpretare ale lui Skriniar, care a jucat atâția ai în Italia, iar acum joacă la PSG, și o greșeală de portar, portar care joacă la Newcastle, cea mai bogată echipă din lume, uite cum de la 1-0, când eram 100% pe locul 3 și aproape calificați în optimi au câștigat ucrainenii și mâine seară o să avem un meci infernal de greu cu Belgia”, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

România s-a calificat o singură dată în fazele eliminatorii ale Campionatului European. S-a întâmplat în 2000, când „tricolorii” au ajuns până în sferturi, acolo unde au fost învinși de Italia cu scorul de 0-2.

„De ce se complică lucrurile? Să vorbim concret. Sunt mai multe scenarii. Dacă batem cu Belgia, Doamne ferește, să punem răul în față. Atenție! Noi suntem în pericol. Marea problemă e că dacă ne bate Belgia și ne bate și Slovacia, iar Belgia și Ucraina fac egal, terminăm pe locul 4! Nu mai contează că ai început cu 3-0.

Noi nu trebuie să pierdem cu Belgia. Dacă nu pierdem cu Belgia suntem calificați. E subiect închis. Dacă pierdem cu Belgia suntem în pericol mare de tot. În fotbal e posibil orice. Poți să terminăm pe locul 4 din cauza acestui rezultat (n.r. – Slovacia – Ucraina 1-2)”, a transmis Horia Ivanovici.

În ultima etapă din Grupa E, cele două meciuri, România – Slovacia și Belgia – Ucraina, se dispută de la aceeași oră, ora 19:00 (ora României).

„Noi putem să pierdem cu Belgia. Că sunt băieții ăia pe acolo, De Bruyne, Lukaku etc. Noi dacă pierdem la unul sau două goluri diferență, miercuri, noi abordăm meciul cu Slovacia cu varianta egalului. Atenție! Noi vom avea plus unu sau plus doi. Și dacă ne bate 3-0, avem 2-2 sau 3-3. Să nu pierdem cu patru goluri, Doamne ferește! Eu zic să nu pierdem deloc.

Dar dacă pierdem cu Belgia și facem un egal cu Slovacia, noi terminăm peste Slovacia. Deci suntem pe locul 3. Pe 3 cu 4 puncte si golaveraj +2 sau +1 sau chiar zero n-ai cum să nu te califici. Dar ai șanse și să termini pe locul 2”, a declarat jurnalistul Alin Buzărin.

