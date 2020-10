Victorie clară pentru LA Lakers în primul meci al finalei NBA cu Miami Heat. Când se joacă următoarele partide

Victorie clară pentru LA Lakers în primul meci al finalei NBA cu Miami Heat. Trupa lui LeBron James este favorită în finala cu oamenii lui Jimmy Butler.

LA Lakers a reușit să câștige cu 116-98 primul meci din finala care se dispută la Orlando. Finala se va decide după sistemul „cea mai bună echipă din 7 meciuri”.

Următorul duel dintre Lakers și Miami Heat se va disputa sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 04:00. Dacă se va ajunge la șapte partide disputate, finala se va încheia miercuri, 14 octombrie.

Vedeta incontestabilă a celor de la LA Lakers este Lebron James, însă cel mai eficient jucător în primul meci al finalei NBA a fost Anthony Davies. În vârstă de 27 de ani, Davies este jucătorul lui Lakers din 2019, când a venit de la New Orleans.

Pentru Davies, finala cu Miami Heat este prima din carieră, iar în meciul câștigat de echipa sa cu 116-98 el a reușit 9 recuperări și 5 pase decisive și a contribuit și cu 34 de puncte.

Lebron James și-a trecut în cont doar 25 de puncte, dar a compensat prin 13 recuperări și 9 pase decisive. Totuși, Anthony Davies a fost cel mai bun om al echipei sale în baza numărului de puncte reușite. James a declarat, după meci, că nimic nu este încă jucat.

„Avem mult de muncă, în continuare. Nu e nimic rezolvat, câștigarea unui singur joc nu ne mulțumește și nu ne garantează nimic. Am experiență și știu că nu e nimic jucat după un singur meci.

Am început partida fără suficientă forță, iar Heat ne-au surprins prin abordarea lor agresivă. Pe parcurs, ne-am intrat în formă și am fost solizi în apărare, iar în atac am devenit foarte eficienți”, a spus LeBron James după meci.

În tabăra celor de la Miami Heat, cel mai bun om a fost vedeta Jimmy Butler. Acesta a reușit 23 de puncte și 5 pase decisive, însă a fost afectat și de o accidentare la gleznă. Cel de-al doilea jucător, din punct de vedere al eficienței, a fost Kendrick Nunn, cu 18 puncte, 5 recuperări și două assist-uri.

Jimmy Butler nu a fost deloc mulțumit de evoluția echipei sale și consideră că jocul lui Miami Heat a fost departe de cum ar trebui să arate o echipă ce nu pornește ca favorită într-o finală.

„Am tot vorbit despre cum ar trebui să atingem perfecțiunea cu jocul nostru pentru a avea o șansă, dar n-am fost nici măcar pe aproape. Am discutat despre ce e de făcut, dar nu ne-a ieșit deloc așa. Nu i-am făcut să rateze, nu am profitat de greșelile lor și toate lucrurile astea au condus la diferența mare de scor”, a spus Butler conform site-ului NBA.

Când se joacă celelalte meciuri. Finala se poate încheia pe 14 octombrie

Finala NBA din acest sezon se joacă la Orlando, fără spectatori, în contextul pandemiei de coronavirus, însă sistemul în baza căruia se va decide câștigătoarea a rămas același: cel mai bun din 7 meciuri.

LA Lakers are deja 1-0 și își poate mări avantajul în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 4:00. Meciul trei este programat pentru luni, 5 octombrie, de la 2:30, în vreme ce a patra partidă va avea loc miercuri, 7 octimbrie, de la 4:00 dimineața.

În cazul în care Lakers reușește să câștige primele patru meciuri, va fi declarată campioană, însă au fost stabilite datele de disputare și pentru celelalte partide din totalul de șapte. Astfel, pe 10 octombrie, sâmbătă, s-ar putea juca meciul 5 de la ora 4:00, în vreme ce luni, 12 octombrie, de la 2:30 poate avea loc meciul 6.

Ultima partidă și cea care s-ar disputa cu trofeul pe masă, în cazul în care se ajunge acolo, ar fi cea din data de 14 octombrie, miercuri, programată pentru ora 4:00.