Victorie clară! S-a decis cine va conduce Real Madrid în următorii patru ani

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Florentino Pérez l-a învins pe Enrique Riquelme la alegerile pentru președinția clubului Real Madrid. Omul de afaceri născut în Madrid a obținut o victorie, pe care majoritatea sondajelor o anunțaseră, dar care trebuia confirmată în fața rivalului său.

Florentino Perez a câștigat alegerile pentru postul de președinte al lui Real Madrid

După cum a raportat Comisia Electorală, după ora două dimineața, și cu 100% din buletinele de vot numărate, Florentino Pérez a obținut 21.741 de voturi, ceea ce reprezintă 65% din voturile valabile.

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Astfel, cel puțin, până în 2030, Florentino Perez are un nou mandat de președinte la cârma celui mai galonat club din lume. O victorie pe care sondajele diferitelor entități mass-media au anticipat-o în favoarea omului care conduce Realul din 2000 încoace, cu excepția perioadei 2006 – 2009.

Alegerile de duminică au fost a treia rundă câștigată de Florentino. A pierdut în prima încercare de a ajunge la președinție, în 1995, în fața lui Ramón Mendoza, dar apoi a câștigat în 2000, în fața lui Lorenzo Sanz, cu 55% din voturi, votul prin poștă fiind decisiv în acele alegeri. Apoi, în 2004, a câștigat la urne, de data aceasta obținând peste 90% din voturi.

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Perez n-a avut rival la ultimele patru alegeri

De la revenirea sa la club în 2009, după plecarea turbulentă a lui Ramón Calderón, pe care l-a legat de candidatura lui Riquelme, alegerile din acest an sunt primele la care Florentino a fost nevoit să se confrunte cu un contracandidat. El nu a avut rival în procesele electorale din 2013, 2017, 2021 și 2025, în care nu exista alternativă la președinte.

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Mandatul său urma să expire în 2029, dar omul de afaceri de 79 de ani a decis să convoace alegeri acum o lună, după un sezon negativ la nivel sportiv, în care imaginea clubului a fost și ea erodată. El și-a anunțat intenția de a convoca alegerile într-o conferință de presă explozivă pe 12 mai,

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În aceeași conferință de presă, Florentino a făcut deja aluzie la candidatura lui Enrique Riquelme, care și-a confirmat în cele din urmă participarea la alegeri după ce a declanșat o campanie într-un timp record. Campania electorală, care a început cu respect între cei doi candidați, s-a înăsprit în ultimele zile, cu acuzații încrucișate între cei doi, pe lângă obișnuita bătălie a numelor anunțate ca viitoare transferuri.

Vin Mourinho, Konate și Dumfries

Florentino a câștigat lupta cu un portofoliu din care face parte Jose Mourinho, ca antrenor, Ibrahima Konaté și Denzel Dumfries, ca jucători, toți confirmați în timpul campaniei. El mai are un as în mânecă, pe care a promis să-l dezvăluie marți, presa anticipând că va face o ofertă de 150 de milioane de euro pentru un jucător care ar putea fi francezul Michael Olise, de la Bayern Munchen.