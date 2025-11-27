Sport

Victorie cu iz de iubire! Fotbaliștii Universității Craiova au sărbătorit cu iubitele succesul contra lui Mainz. Video

Craiova e în sărbătoare după ce Universitatea a învins-o pe Mainz cu scorul de 1-0. Fotbaliștii lui Felipe Coelho au petrecut cu iubitele, chiar pe gazon
Cristian Măciucă, Tibi Cocora
27.11.2025 | 23:26
SPECIAL FANATIK
3 poze
Vezi galeria
Tudor Băluță, sărutat de iubită. FOTO: Fanatik
Craiova e orașul dragostei după succesul pe care Universitatea l-a bifat cu Mainz, scor 1-0, în etapa a 4-a din Conference League. Fotbaliștii au petrecut minute bune alături de iubite, imediat după ultimul fluier al arbitrului.

Craiova, orașul iubirii. Cum au celebrat fotbaliștii succesul cu Mainz

Universitatea Craiova este cu un pas în „primăvara europeană” după victoria istorică, scor 1-0, cu Mainz. A fost primul succes al oltenilor pe teren propriu într-o grupă de cupele europene.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Assad Al-Hamlawi, în minutul 67, din penalty. Grație acestui succes, echipa lui Felipe Coelho a urcat pe locul 10 în Conference League, cu 7 puncte.

La finalul partidei, fotbaliștii antrenați de portughezi s-au bucurat minute în șir pe gazonul stadionului „Ion Oblemenco”. Unii dintre aceștia au oferit chiar momente romantice. Mijlocașii Anzor Mekvabishvili și Tudor Băluță au fost în prim plan, ei fiind surprinși în tandrețuri cu iubitele.

anzor cu iubita
Mesajul emoționant transmis de Felipe Coelho după victoria cu Mainz

La partida U Craiova – Mainz 1-0, pe „Ion Oblemenco”, au asistat aproximativ 30.000 de spectatori. A fost o atmosferă de sărbătoare de la început până la sfârșit.

La finalul confruntării, antrenorul Felipe Coelho nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a ținut printre lacrimi în discurs. Pentru lusitan e prima victorie în cupele europene și a doua în calitate de tehnician al Universității Craiova.

„Sunt foarte fericit, mai ales pentru jucători. Au aplicat bine strategia. Sunt foarte fericit. Au muncit mult. Merită tot. Am câștigat ca o echipă. Sunt șapte puncte mari, importante. Acum ne bucurăm, dar de mâine trebuie să o luăm de la capăt. Trebuie să ne concentrăm. Avem șapte puncte. Trebuie să continuăm să muncim, să ne concentrăm pe campionat și să o luăm pas cu pas.

Normal că sunt fericit. Băieții meritau victoria, e una corectă. S-a muncit mult. Am încercat să punem în practică planul. Sunt foarte mulțumit. Cred că strategia a funcționat. Fanii ne-au ajutat. A fost un mix. Jucătorii s-au bucurat pe teren.

Trebuia să schimbăm, era important. Jucătorii păreau puțin obosiți. Pierdeam capacitatea de a ține de minge. Aveam nevoie de picioare proaspete. Nu sunt mașini, sunt jucători. E momentul lor. Vreau să mulțumesc fanilor. Lucrăm din greu în fiecare zi. Suntem ca o familie. Haideți să ne bucurăm astăzi”, a declarat portughezul, conform Prima Sport.

Fotbaliștii Universității Craiova au sărbătorit cu iubitele după victoria istorică împotriva lui Mainz

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
