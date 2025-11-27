Victorie cu iz de iubire! Fotbaliștii Universității Craiova au sărbătorit cu iubitele succesul contra lui Mainz. Video

ADVERTISEMENT

Craiova e orașul dragostei după succesul pe care Universitatea l-a bifat cu Mainz, scor 1-0, în etapa a 4-a din Conference League. Fotbaliștii au petrecut minute bune alături de iubite, imediat după ultimul fluier al arbitrului.

Craiova, orașul iubirii. Cum au celebrat fotbaliștii succesul cu Mainz

după victoria istorică, scor 1-0, cu Mainz. A fost primul succes al oltenilor pe teren propriu într-o grupă de cupele europene.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Assad Al-Hamlawi, în minutul 67, din penalty. Grație acestui succes, echipa lui Felipe Coelho a urcat pe locul 10 în Conference League, cu 7 puncte.

La finalul partidei, fotbaliștii antrenați de portughezi s-au bucurat minute în șir pe gazonul stadionului „Ion Oblemenco”. Unii dintre aceștia au oferit chiar momente romantice. Mijlocașii Anzor Mekvabishvili și Tudor Băluță au fost în prim plan, ei fiind surprinși în tandrețuri cu iubitele.

Mesajul emoționant transmis de Felipe Coelho după victoria cu Mainz

La partida U Craiova – Mainz 1-0, pe „Ion Oblemenco”, au asistat aproximativ 30.000 de spectatori. A fost o atmosferă de sărbătoare de la început până la sfârșit.

La finalul confruntării, antrenorul Pentru lusitan e prima victorie în cupele europene și a doua în calitate de tehnician al Universității Craiova.

„Sunt foarte fericit, mai ales pentru jucători. Au aplicat bine strategia. Sunt foarte fericit. Au muncit mult. Merită tot. Am câștigat ca o echipă. Sunt șapte puncte mari, importante. Acum ne bucurăm, dar de mâine trebuie să o luăm de la capăt. Trebuie să ne concentrăm. Avem șapte puncte. Trebuie să continuăm să muncim, să ne concentrăm pe campionat și să o luăm pas cu pas.

Normal că sunt fericit. Băieții meritau victoria, e una corectă. S-a muncit mult. Am încercat să punem în practică planul. Sunt foarte mulțumit. Cred că strategia a funcționat. Fanii ne-au ajutat. A fost un mix. Jucătorii s-au bucurat pe teren.

Trebuia să schimbăm, era important. Jucătorii păreau puțin obosiți. Pierdeam capacitatea de a ține de minge. Aveam nevoie de picioare proaspete. Nu sunt mașini, sunt jucători. E momentul lor. Vreau să mulțumesc fanilor. Lucrăm din greu în fiecare zi. Suntem ca o familie. Haideți să ne bucurăm astăzi", a declarat portughezul