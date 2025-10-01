Victorie cu Rakow sau cu FCSB?! Ce aleg oficialii Universităţii Craiova: “Pentru binele fotbalului românesc!”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Oficialii Universității Craiova au ales ce victorie este mai importantă dintre cea cu Rakow din Conference League sau cea cu FCSB din campionatul României.
Sebastian Coleasa
01.10.2025 | 14:42
Pavel Badea, despre Rakow - U Craiova și meciul cu FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Oficialii Universității Craiova se gândesc cu nerăbdare la cele două meciuri tari pe care le vor disputa în această săptămână. Pavel Badea a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus care victorie este mai importantă, cu Rakow sau cu FCSB.

Oficialii Universității Craiova au ales care este cea mai importantă victorie: cu Rakow sau cu FCSB

Pavel Badea a vorbit despre cum văd oficialii Universității Craiova cele două partide pe care le vor disputa în această săptămână cu Rakow în Conference League și cu FCSB în campionat. Oltenii au păreri diferite în ceea ce privește rezultatele pozitive din cele două meciuri.

Astfel că formația din Bănie își dorește o victorie cu Rakow deoarece este importantă pentru fotbalul românesc, însă pentru moralul echipei este mai important să ia cele 3 puncte cu FCSB pe Arena Națională.

„Pentru binele fotbalului românesc mi-aș dori victoria în Polonia. Dar a având în vedere că suntem olteni și ne dorim să câștigăm cu Dinamo și FCSB, e clar că victoria cu FCSB este extrem de importantă pentru noi.

Pentru starea de spirit, pentru încrederea jucătorilor, pentru situația din clasament. Meciul va fi extrem de interesant și sperăm să avem un spectacol foarte frumos”, a declarat Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

Când joacă Universitatea Craiova cu Rakow în Conference League

Universitatea Craiova va face deplasarea în Polonia pentru primul duel din faza grupei Conference League. Astfel că oltenii vor da startul campaniei europene din acest sezon în meciul cu Rakow, unde evoluează și Bogdan Racovițan.

Meciul dintre Universitatea Craiova și  Rakow este programat pentru joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Cele două formații se vor întâlni față în față pe stadionul ArcelorMittal Park din Sosnowiec.

Când se joacă FCSB – U Craiova pe Arena Națională

FCSB – U Craiova este capul de afiș al etapei 12 din SuperLiga. Cele două formații se vor confrunta pe Arena Națională și va fi un meci extrem de important pentru lupta la play-off. Duelul este programat duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30.

Pavel Badea, despre meciurile Universității Craiova cu Rakow și FCSB

