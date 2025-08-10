Victorie de imagine pentru noul președinte naționalist al Poloniei. Invitație oficială din partea lui Donald Trump

Karol Nawrocki a câștigat alegerile cu sprijinul deschis al administrației Trump, , care s-a aflat în Polonia chiar și în timpul campaniei electorale din România. Acum, noul președinte polonez se poate lăuda cu o victorie de imagine în Europa.

Victorie de imagine pentru noul președinte al Poloniei

Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a fost invitat oficial la Casa Albă, a declarat sâmbătă șeful său de cabinet.

Paweł Szefernaker a declarat sâmbătă într-o postare pe X că președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a trimis lui Nawrocki o „scrisoare oficială de felicitare” în care îl invita la Washington pe 3 septembrie pentru o întâlnire de lucru.

Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale din Polonia la începutul lunii iunie, cu sprijinul partidului de opoziție Lege și Justiție și al administrației Trump. El a depus jurământul săptămâna aceasta, într-o zi pe care principalul său rival politic, premierul Donald Tusk, a numit-o „o zi tristă”. O delegație din SUA a participat la ceremonie.

Președintele Poloniei are un mandat național și poate propune legi sau poate utiliza dreptul de veto asupra unor acte normative (pe care coaliția lui Tusk nu are voturi suficiente pentru a le respinge), dar politica internă și externă a țării este în mare parte sub controlul guvernului condus de prim-ministru.

Ce drum va urma Polonia în Europa

Nawrocki a folosit discursul său inaugural pentru a critica guvernul centrist al lui Tusk, spunând: „Este imposibil să continuăm să guvernăm în acest mod, iar Polonia nu ar trebui să arate așa cum arată astăzi”.

Se așteaptă ca noul președinte să blocheze agenda de reforme a lui Tusk până la următoarele alegeri parlamentare, programate pentru 2027

Campania sa electorală a fost marcată de o serie de scandaluri care probabil îi vor cauza în continuare probleme pe durata mandatului său, scriu cei de la .

După depunerea jurământului, Nawrocki a declarat că va bloca aderarea Poloniei la zona euro, un angajament pe care țara și l-a asumat în calitate de membru al UE și spre care guvernul a avansat cu pași mici.

„Desigur, voi sprijini relațiile din cadrul Uniunii Europene, dar nu voi fi niciodată de acord ca Uniunea Europeană să ia Poloniei puterile, în special în chestiuni care nu sunt consacrate în tratatele europene”, a afirmat el.

El a promis, de asemenea, că „Polonia trebuie să revină pe calea statului de drept”.

Aceasta este o lovitură la adresa eforturilor ezitante ale guvernului Tusk de a restabili independența judiciară și de a înlătura judecătorii acuzați că au fost numiți în mod necorespunzător sub PiS – lucru îngreunat de rezistența președintelui Andrzej Duda, aliniat PiS, care își încheie mandatul.

Nawrocki a promis că va continua să apere sistemul juridic creat sub PiS.

„Nu voi promova sau numi judecători care subminează ordinea constituțională și juridică a Republicii Polone”, a spus Nawrocki.