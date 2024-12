Victorie definitivă obținută de Gigi Becali împotriva lui Florin Talpan. Lovitură grea pentru juristul CSA Steaua

Gigi Becali a câștigat definitiv procesul de calomnie cu Florin Talpan. Tribunalul Botoșani a respins apelul formulat de juristul CSA Steaua București, astfel că Florin Talpan trebuie să-i returneze patronului FCSB suma de 25.000 de euro încasată în 2018. Sentința este definitivă.

Florin Talpan trebuie să-i returneze lui Gigi Becali 25.000 de euro

În urmă cu șase ani, Florin Talpan l-a dat în judecată pe Gigi Becali pentru calomnie și s-a ales cu despăgubiri de 30.000 de euro. Gigi Becali a atacat decizia iar și l-a obligat pe Florin Talpan să-i returneze finanțatorului FCSB suma de 25.000 de euro.

Între timp, , și-a plătit un credit bancar, și a făcut apel împotriva sentinței la Tribunalul Botoșani, dar a pierdut din nou. Decizia a fost comunicată pe portalul :

”Respinge ca nefondat apelul declarat de către apelantul Anonimizat 1 împotriva Sentinţei civile nr. 1115/02.11.2023 pronunţată de Judecătoria Dorohoi, pe care o păstrează. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Document: Hotarâre 451/2024 12.12.2024”.

Florin Talpan l-a dat în judecată pe Gigi Becali pentru calomnie

Florin Talpan l-a acționat în instanță pe Gigi Becali, după ce latifundiarul din Pipera l-a jignit în repetate rânduri în scandalul pentru marca Steaua.

”Cu Talpan negociez eu? Pe Talpan îl iau și îl duc la oi! Habar nu are de nicio lege, nu știe de capul lui nimic. Băi, nenorociților, lăsați țara să respire, comuniștilor, oameni de nimic! De ce să cheltuiți bani de la bugetul țării? Ei vor să mă distrugă”, a fost declarația lui Gigi Becali pentru care Florin Talpan a deschis procesul de calomnie.

Gigi Becali așteaptă ca Florin Talpan să-i returneze cei 25.000 de euro. imediat după ce Judecătoria Dorohoi a întors decizia:

”Să dea banii, sunt banii mei, i-am dat și, acum, să mi-i dea înapoi. Ce să facem? Are el ceva proprietăți, o casă are, să o vândă! Să vezi acum ce o să fie la gura lui, că judecătorii sunt cum sunt, că au făcut, că eu dres. Ce să fac, sunt banii mei și-i vreau înapoi”, a declarat Gigi Becali, conform sursei menționate”.

Florin Talpan a cheltuit banii de la Gigi Becali

Florin Talpan a explicat în 2019 pentru FANATIK cum a cheltuit cei 30.000 de euro încasați ca despăgubiri. Cu 13.000 de euro juristul CSA Steaua și-a închis un credit scandent în 2024, iar cu 15.000 de euro și-a deschis trei depozite.

”În 2018 am câştigat procesul cu Gigi Becali şi am primit 30.000 de euro. Suma nu este trecută în declaraţia de avere? Probabil este o eroare materială. Asta se poate rectifica oricând. Nu este nicio tragedie. Nu am nimic de ascuns. Dacă îmi doream să ascund ceva, nu treceam acele depozite”, a explicat Florin Talpan pentru FANATIK.