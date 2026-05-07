Victorie definitivă și neașteptată pentru Horațiu Potra într-unul dintre dosarele grele deschise pe numele său. De ce răsuflă ușurat apropiatul lui Călin Georgescu

Victorie neașteptată pentru Horațiu Potra! Tribunalul Sibiu a dat un verdict definitiv cu privire la una din spețele în care era anchetat liderul mercenarilor, cel care este acuzat că a vrut să dea o lovitură de stat în anul 2024, după ce au fost anulate alegerile prezidențiale din cauza lui Călin Georgescu. FANATIK are informații în exclusivitate!

Victorie pentru Horațiu Potra. Tribunalul Sibiu a decis că liderul mercenarilor poate intra din nou în posesia bunurilor puse sub sechestru anul trecut

Tribunalul Sibiu a decis joi, 7 mai 2026, printr-o hotărâre definitivă că sechestrul aplicat pe averea apropiatului lui Georgescu a fost dispus ilegal, iar bunurile trebuie restituite. Decizia reprezintă una din cele mai dure înfrângeri suferite de procurori într-un dosar care a inflamat opinia publică în ultimul an. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK din dosarul aflat pe rol la Sibiu, instanța a desființat măsurile asigurătorii aplicate pe bunurile evaluate la peste 40 de milioane de lei. Vorbim despre bani aflați în conturile lui Potra, aproape 30 de kilograme de aur, un imobil din București și alte 11 case și apartamente din județul Sibiu.

Surse judiciare au declarat pentru FANATIK că motivele de nelegalitate reținute de instanță sunt multiple și vizează atât modul în care au fost motivate sechestrele, cât și felul în care procurorii au stabilit legătura dintre bunuri și presupusele infracțiuni investigate. Totodată, instanța a constatat că prejudiciul invocat adus statului nu a putut fi dovedit.

Potra, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani

Decizia din 7 mai 2026 după zece luni cu scandal și acuzații extrem de grave aduse la adresa lui Potra din partea procurorilor. Procurorii au susținut că Potra ar fi ascuns venituri uriașe obținute din servicii de management al securității desfășurate într-o zonă măcinată de conflicte armate și că ar fi folosit circuite comerciale fictive pentru a muta banii în

Ancheta privind bunurile lui Potra a explodat public pe 9 iulie 2025, când anchetatorii au pus sechestru pe averea lui Potra. Atunci, anchetatorii au anunțat că suspectul este urmărit penal delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în formă continuată. Potrivit acuzațiilor, între iunie 2023 și noiembrie 2024, Potra ar fi obținut venituri de peste 72 de milioane de lei din activitățile desfășurate în Congo, fără să fie declarate integral statului român.

Procurorii susțineau că prejudiciul adus bugetului statului român depășește 1,4 milioane de euro. Mai mult, în dosar au apărut acuzații privind facturi fictive, contracte de consultanță considerate suspecte și transferuri bancare realizate prin companii din Emirate. Procurorii vorbeau despre adevărate circuite financiare construite pentru a ascunde de unde ar proveni banii.

24 de milioane de lei blocate

Măsurile dispuse atunci au fost masive. Lui Potra i-au fost blocate peste 24 de milioane de lei din conturi, 29 de kilograme de aur și numeroase proprietăți imobiliare. Procurorii justificau necesitatea acestei măsuri prin faptul că statul trebuia să își recupereze eventualul prejudiciu și că exista inclusiv suspiciunea unor operațiuni de spălare de bani.

Potra, acuzat că voia să pregătească o revoltă sângeroasă în București

Așadar, Horațiu Potra urmează să reintre în posesia bunurilor care i-au fost luate în urmă cu zece luni. Numele lui Horațiu Potra a bulversat scena politică românească în contextul scandalului iscat de apariția în prim-plan a lui Călin Georgescu. Aflat și azi în arest în dosarul privind tentativa loviturii de stat, Potra este acuzat, printre altele, că pregătea un adevărat măcel în weekend-ul 7-8 decembrie, imediat după ce CCR a decis de Sfântul Nicolae anularea primului tur al prezidențialelor.