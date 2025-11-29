Victorie dramatică pentru Cosmin Contra în Qatar, după un meci cu șapte goluri! Bilanț devastator al fostului selecționer

Formația qatareză Al Arabi și-a continuat parcursul bun sub comanda lui Cosmin Contra cu un succes dramatic, 4-3 pe terenul celor de la Al Khor în etapa a 7-a din QSL Cup. În mandatul fostului selecționer al României, echipa a înregistrat 7 victorii și doar un singur eșec.
Al Arabi pornea ca mare favorită în disputa cu Al Khor, formație din divizia secundă, însă misiunea echipei lui Cosmin Contra nu a fost una ușoară. Oaspeții au condus cu 2-0, marcând de două ori în decurs de doar câteva minute, însă gazdele au reușit să reducă din diferență înainte de pauză.
În partea secundă, Al Arabi a marcat încă două goluri, iar la scorul de 4-1 victoria părea asigurată, însă cei de la Al Khor au punctat în minutele 70 și 90, iar finalul a fost unul tensionat. Din fericire pentru Cosmin Contra, echipa sa a rezistat și a obținut trei puncte foarte importante. Fostul internațional spaniol Pablo Sarabia (ex-PSG, Real Madrid și Sevilla) a fost eroul partidei, cu un hat-trick, celălalt gol al lui Al Arabi fiind înscris de kenyanul Michael Olunga.
QSL Cup, principala cupă din fotbalul qatarez, începe cu o fază a ligii, unde participă 20 de formații. Fiecare echipă joacă 10 partide, iar la final, primele două clasate avansează direct în sferturi, iar echipele aflate pe locurile 3-14 se califică în optimi. După victoria obținută sâmbătă, Al Arabi a ajuns la 16 puncte și ocupă locul 2, la 3 lungimi de liderul Al Rayyan.
Așadar, cu trei etape înainte de final, gruparea antrenată de Cosmin Contra se află pe o poziție care duce direct în sferturi. Până la finalul fazei ligii, Al Arabi va mai juca în deplasare cu Al Sailiya (6 decembrie, ora 15:00) și Muaither (13 decembrie, ora 19:15) și pe teren propriu cu Al Sadd (20 ianuarie). În campionat, echipa fostului selecționer al României se află pe locul 6, cu 16 puncte, la 9 distanță de liderul Al Gharafa, echipa unde evoluează Florinel Coman.