Victorie dramatică pentru Cosmin Contra în Qatar, după un meci cu șapte goluri! Bilanț devastator al fostului selecționer

Formația qatareză Al Arabi și-a continuat parcursul bun sub comanda lui Cosmin Contra cu un succes dramatic, 4-3 pe terenul celor de la Al Khor în etapa a 7-a din QSL Cup. În mandatul fostului selecționer al României, echipa a înregistrat 7 victorii și doar un singur eșec.

Victorie dramatică pentru Cosmin Contra în Qatar

Al Arabi pornea ca mare favorită în disputa cu Al Khor, formație din divizia secundă, însă misiunea echipei lui Cosmin Contra nu a fost una ușoară. Oaspeții au condus cu 2-0, marcând de două ori în decurs de doar câteva minute, însă gazdele au reușit să reducă din diferență înainte de pauză.

În partea secundă, Al Arabi a marcat încă două goluri, iar la scorul de 4-1 victoria părea asigurată, însă cei de la Al Khor au punctat în minutele 70 și 90, iar finalul a fost unul tensionat. Din fericire pentru , echipa sa a rezistat și a obținut trei puncte foarte importante. Fostul internațional spaniol Pablo Sarabia (ex-PSG, Real Madrid și Sevilla) a fost eroul partidei, cu un hat-trick, celălalt gol al lui Al Arabi fiind înscris de kenyanul Michael Olunga.

نهاية المباراة 🔚 4 – 3 الخور ⚽️ مايكل اولونغا

⚽️⚽️⚽️بابلو سارابيا | الجولة السابعة — Al Arabi SC | النادي العربي (@alarabi_club)

Echipa lui Cosmin Contra, aproape de o performanță importantă

QSL Cup, principala cupă din fotbalul qatarez, începe cu o fază a ligii, unde participă 20 de formații. Fiecare echipă joacă 10 partide, iar la final, primele două clasate avansează direct în sferturi, iar echipele aflate pe locurile 3-14 se califică în optimi. După victoria obținută sâmbătă, Al Arabi a ajuns la 16 puncte și ocupă locul 2, la 3 lungimi de liderul Al Rayyan.

Așadar, cu trei etape înainte de final, gruparea antrenată de Cosmin Contra se află pe o poziție care duce direct în sferturi. Până la finalul fazei ligii, Al Arabi va mai juca în deplasare cu Al Sailiya (6 decembrie, ora 15:00) și Muaither (13 decembrie, ora 19:15) și pe teren propriu cu Al Sadd (20 ianuarie). În campionat, echipa fostului selecționer al României se află pe locul 6, cu 16 puncte, la 9 distanță de liderul .