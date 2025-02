Victorie fake? Cum a comentat Adrian Mutu reacția lui Răzvan Lucescu după PAOK – FCSB 1-2 și ce comparație a găsit cu echipa sa

Acesta a sărit la gâtul antrenorului român, pe care l-a criticat dur.

Și Petrolul putea învinge FCSB cu o victorie fake

Adrian Mutu a comentat și el formula folosită de Răzvan și are o altă versiune, față de patronul FCSB-ului. “Victorie fake? Eu cred că Răzvan s-a referit la faptul că nu s-a simțit învins la nivel de joc. Mi s-a întâmplat și mie de multe ori lucrul ăsta, dar fotbalul e cum e”, a spus Mutu.

El chiar a dat un exemplu din propria ogradă. Petrolul a remizat, scor 0-0, cu FCSB, acum două etape. În finalul meciului, Irobiso a ratat o ocazie uriașă, care putea înclina balanța în favoarea echipei sale. “Ar fi fost o victorie fake”, a comentat Briliantul plastic.

Mutu nu e câtuși de puțin uimit de victoria FCSB-ului. “Nu mă mai surprinde FCSB în Europa. E o echipă care poate să creeze lucruri frumoase, așa cum a făcut și aseară, chiar dacă părea că va avea de suferit după vreo 40 de minute în care au fost dominați. A venit acel cartonaș roșu care a schimbat toată povestea și au și reușit să câștige. FCSB e o echipă solidă, puternică”, a mai spus tehnicianul Petrolului.

Mircea Rednic e coșmarul petroliștilor

Petrolul întâlnește astăzi UTA (ora 15.00), într-un derby de tradiție din fotbalul românesc. Cele două s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 55 de ori, de 23 de ori s-au impus arădenii, de 21 de ori au câştigat prahovenii, iar alte 11 partide s-au terminat la egalitate.

Mutu și Petrolul, care au avut probleme cu terenurile în această săptămână, vor avea parte de un adversar special. Actualul antrenor al oaspeţilor, Mircea Rednic a antrenat-o pe Petrolul în două sezoane, 2012-2013 şi 2014-2015.

Ca adversar, tehnicianul arădenilor i-a întâlnit pe ploieşteni în Superligă de 13 ori, de 10 ori a câştigat, de alte două ori a remizat şi a pierdut doar un joc.

Mutu nu are nimic de împărțit cu Puriul

”Se poate compara Mutu cu mine? Acolo trebuie să vină un antrenor care să accepte sfaturile lui Stoichiță”, a declarat printre altele Puriul, supărat că numele lui nu a fost luat în discuție.

„Eu cu Mircea nu vorbesc des, nu e tensiune între noi doi. E diferenţă de vârstă, ne-am întâlnit o dată într-un meci Dinamo – Rapid şi cam atât, e mai în vârstă decât mine cu aproape 20 de ani. Nu am nimic cu el, îşi spune părerea de multe ori despre tot ce se întâmplă în fotbal, pentru că are şi o vârstă. Fiecare are dreptul să o facă”, a afirmat acum antrenorul petroliștilor.