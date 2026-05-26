Victorie în instanță pentru deputatul care și-a bătut colegul în Parlament. Cum a ajuns să plătească impozite de șase ori mai mici pe bunurile imobile

ADVERTISEMENT

Dan Vîlceanu (47 de ani) a fost ministru al investițiilor și fondurilor europene, ministru al transporturilor și ministru de finanțe, precum și deputat PNL de Gorj în două mandate parlamentare, între 2016 și 2024. În mai 2024, Vîlceanu a fost surprins de camerele de supraveghere de la Parlament în timp ce îl agresa pe deputatul Florin Roman (52 de ani), colegul său de partid. Vîlceanu l-a apucat de gât pe Roman și a încercat să îl muște de nas. În mai 2025, Dan Vîlceanu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru ultraj, purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce Florin Roman făcuse plângere penală.

Dan Vîlceanu s-a judecat cu Fiscul și Consiliul Local din Timișoara

Primul termen al procesului a fost pe 19 mai 2026, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar instanța a amânat cauza şi a acordat termen de judecată pentru data de 15 septembrie 2026. În februarie 2026, când dosarul era în faza de cameră preliminară, ICCJ a constatat o neregularitate în rechizitoriul de trimitere în judecată, motiv pentru care a dispus procurorului ca, în termen de cinci zile, să remedieze problema şi să comunice dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpatului ori solicită restituirea cauzei.

ADVERTISEMENT

Numele lui Dan Vîlceanu figurează ca reclamant, alături de al soției sale, Daniela, într-un dosar înregistrat pe 3 iunie 2025 la Tribunalul Gorj, al cărui obiect este „anulare act administrativ”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Pârâți sunt Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Municipiul Timișoara – prin primar, iar intervenient în numele altei persoane este Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara. Dan Vîlceanu deține la Timișoara un teren intravilan de 2.310 metri pătrați și un spațiu comercial/de producție de 1.889 metri pătrați, iar împreună cu soția sa mai are un teren intravilan de 374 metri pătrați, conform declarației de avere.

Soții Vîlceanu au dat în judecată autoritățile locale din Timișoara, . În dosar se arată că, prin cererea de intervenţie accesorie primită la dosarul cauzei la data de 28.07.2025, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara a înţeles să susţină poziţia procesuală a pârâtului Consiliul Local al Municipiului Timişoara, solicitând admiterea în principiu a prezentei cereri de intervenţie accesorie, comunicarea acesteia părţilor din proces şi, raportat la fondul litigiului, respingerea prezentei acţiuni formulate împotriva pârâtului Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pârât a cărui poziţie procesuală înţelege să o susţină.

ADVERTISEMENT

S-a arătat că instituţia justifică un interes în formularea prezentei cereri de intervenţie accesorie în favoarea pârâtului Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având în vedere faptul că instituţia este un serviciu public cu personalitate juridică aflat sub autoritatea Primarului municipiului Timişoara înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 125/24.04.2007, având ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi executarea silită a creanţelor bugetare, soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale.

ADVERTISEMENT

Au fost contestate dispozițiile din perioada 2021-2024

În dosar se menționează că instituţia este cea care a pus în aplicare dispoziţiile din 2021, 2022, 2023 și 2024 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, stabilirea impozitelor şi/sau a taxelor locale în sarcina contribuabililor persoane fizice care deţin în proprietate clădiri nerezidenţiale, fiind efectuată de către instituţie în baza acestor hotărâri de consiliu local prin aplicarea cotelor de impozitare şi a cotelor adiţionale ce fac obiectul prezentului litigiu.

ADVERTISEMENT

Astfel, având în vedere faptul că interesul instituţiei este unul determinat, legitim, personal, născut şi actual care rezidă din atribuţiile pe care trebuie să le îndeplinească şi, anume, de a proceda la stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al municipiului Timişoara cu respectarea hotărârilor date de către Consiliul Local al municipiului Timişoara, consideră că această cerere de intervenţie accesorie este admisibilă şi, pe cale de consecinţă, a solicitat admiterea în principiu a acesteia şi comunicarea ei părţilor în litigiu.

La data de 13.11.2025, Dan și Daniela Vîlceanu au formulat note de şedinţă prin care au arătat că nu se opun admiterii în principiu a cererii de intervenţie accesorie formulată de Direcţia Fiscală a municipiului Timişoara, întrucât aceasta este cea care, în virtutea atribuţiilor sale, are competenţa punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de consiliul local şi cea care a întocmit raporatele de specialitate şi notele de fundamentare cu privire la hotărârile care fac obiectul cauzei.

ADVERTISEMENT

Instanța a decis ca impozitul pe bunurile imobile ale soților Vîlceanu să scadă de la 1,3% la 0,2%

Pe 20 mai 2026, Tribunalul Gorj a admis în parte , anulând în parte Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara din 2021, 2022, 2023 și 2024, în ceea ce privește stabilirea cotei de impozitare de 1,30% până la concurenţa cotei de impozitare de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirilor clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Practic, impozitul datorat de soții Vîlceanu s-a micșorat de mai bine de 6 ori. De asemenea, a anulat hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2025, în ceea ce privește stabilirea cotei de impozitare de 1,30% până la concurenţa cotei de impozitare de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirilor clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, precum și în cea ce privește majorarea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Instanța a respins cererea cu privire la Hotărările Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind stabilirea criteriilor prevăzute pentru aplicarea de cote adiționale la impozitele și taxele locale pentru 2024 și 2025 și a obligat pârâtul Consiliul Local al Municipiului Timişoara la plata către reclamanți a sumei de 4.200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Pe 11 februarie 2026, Dan și Daniela Vîlceanu au dat în judecată Consiliul Local și Fiscul de la Timișoara într-un dosar al cărui obiect este „acțiune în constatare”, primul termen al procesului de la Tribunalul Gorj fiind pe 27 mai.

Pe lângă bunurile imobiliare din Timișoara, Dan Vîlceanu mai deține, conform declarației de avere consultate de FANATIK, două terenuri intravilane la Runcu (județul Gorj), de 21.063 metri pătrați, respectiv 5.293 metri pătrați, dar și două case de locuit în aceeași localitate, cu suprafețe de 556 metri pătrați, respectiv 250 metri pătrați. Soția sa a primit, prin contract de donație, un teren intravilan de 533 metri pătrați și o casă de locuit de 157 metri pătrați, ambele la Târgu-Jiu. Dan Vîlceanu deținea hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligaţiuni) la Ministerul Finanțelor în cuantum de 378.521 lei, iar pe mama sa o împrumutase cu 790.777 lei.