Victorie în instanță pentru Rapid! Reacția lui Tibi Bălan după ce a pierdut procesul. Exclusiv

Rapid a obținut o victorie importantă la în disputa cu foștii săi jucători, Tiberiu Bălan și Alexandru Păcurar. Aceștia au solicitat plata restanțelor salariale acumulate în perioada în care evoluau pentru echipa din Giulești, dar instanța a dat câștig de cauză clubului.

Proces câștigat de Rapid

În 2023, Tiberiu Bălan și Alexandru Păcurar au intentat un proces împotriva Rapidului, cerând compensații financiare pentru munca depusă, susținând că nu au fost remunerați corespunzător. Cu toate acestea, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a respins cererea lor, invocând prescripția dreptului de a solicita aceste sume.

„E definitivă decizia. Am primit răspuns că am pierdut pe prescripție”, a explicat Tibi Bălan pentru FANATIK.

Tiberiu Bălan: „Sunt banii mei, am muncit pentru ei, nu i-am furat”

În anul 2023, Tibi Bălan povestea pe larg întreaga situație El a deschis acest proces doar în speranța de a-și recupera banii, nu pentru a pune în dificultate fostul său club.

„E normal. Am stat un an atunci în București fără niciun ban. Nu a fost ușor. Eu chiar am renunțat la 50.000 de euro pentru că aveau probleme financiare.

Și acum m-a costat peste 10.000 de lei să deschid procesul. Oricum, și eu, și Păcurar nu avem sume mari cum au avut jucătorii străini. Pot să termine repede cu noi dacă vor. Normal că m-am consultat și cu Păcurar. E prietenul meu cel mai bun, am jucat atâta împreună, avem același avocat și e cu mine aici, la Cluj.

Am decis acum pentru că am văzut că și alți jucători și-au primit banii și asta nu era posibil până acum, plus că nu eram 100% convins că echipa asta este continuatoarea. Am mai deschis o dată proces și am mai pierdut niște bani, iar societatea a intrat în faliment.

Suporterii nu ar trebui să fie supărați pentru că nu e vorba de o sumă mare nici la mine, nici la Păcurar. Sunt banii mei, am muncit pentru ei, nu i-am furat”, explica Tibi Bălan pentru FANATIK în 2023.

Tiberiu Bălan ocupă în acest moment funcția de antrenor al juniorilor de la Universitatea Cluj. El se ocupă de pregătirea juniorilor „șepcilor roșii”.