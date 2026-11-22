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Grupa D de la Campionatul Mondial U17 a oferit un nou rezultat surprinzător. Arabia Saudită a reușit să învingă cu 1-0 Franța, echipă în a cărui lot se regăsesc fotbaliști de la formații de top precum PSG, Real Madrid sau Monaco.

Arabia Saudită a produs surpriza la Campionatul Mondial U17 din Qatar după ce a învins Franța

După ce joi, 19 noiembrie, Danemarca a suferit o umilință istorică în prima etapă a Grupei C de la turneul final din Qatar, , a venit rândul Franței să se facă de râs. Reprezentativa tinerilor din Hexagon nu a reușit să obțină nici măcar un punct din confruntarea avută în al doilea meci de la turneul final contra Arabiei Saudite. Meciul de duminică, 22 noiembrie, a fost câștigat de saudiți cu 1-0, grație golului marcat de Shaman Al-Kahtani, tânărul legitimat la Al-Hilal, în minutul 73.

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Franța, condusă de Jose Alcocer, cel care a pregătit mai multe generații de juniori ale „Cocoșului Galic”, are în lot mai mulți jucători care vin de la cluburi importante din Europa. Printre aceștia se află Axel Decrenisse (portar, AS Monaco), Leo Lemaitre (fundaș central, Real Madrid), Seydou Konate (mijlocaș central, PSG), Mamadou Meite (extremă dreapta, PSG) sau Noha Tiehi (atacant central, PSG).

Chiar dacă niciunul dintre aceste nume nu spune nimic concret momentan, academiile și echipele de proveniență reprezintă o carte de vizită impresionantă. În urma acestui rezultat, Grupa D este condusă după primele două etape de Uruguay. Sud-americanii au 6 puncte deja, în timp ce locul 2 va fi disputat de Arabia Saudită și Franța, ambele cu câte 3 puncte. Pe locul 4, fără niciun punct, se află naționala din Haiti.

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România U17, prezentă la rândul său la Campionatul Mondial din Qatar

Tot la acest turneu final participă în premieră și naționala României U17, calificată cu generația 2009 la competiția din Qatar. „Tricolorii” fac parte din Grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. Reprezentativa țării noastre a debutat sâmbătă, 21 noiembrie, chiar împotriva Mexicului, echipă în fața căreia .

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Grupele de la Campionatul Mondial U17

Campionatul Mondial U17 se desfășoară în intervalul 19 noiembrie – 13 decembrie 2026 și este găzduit de baza sportivă Aspire Zone din Doha. Doar marea finală va avea un alt loc de disputare, anume pe stadionul Ahmad bin Ali. Cele 48 de echipe naționale au fost repartizate inițial în 12 grupe a câte 4 formații, după cum urmează:

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