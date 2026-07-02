Victorie istorică pentru România la baschet! A învins Grecia după 51 ani

ADVERTISEMENT

Fanii baschetului din România au putut urmări o victorie istorică. Reprezentativa de sub „tricolor” are un parcurs foarte bun în preliminariile pentru calificarea la Campionatul Mondial, iar ultimul meci a dovedit că există șanse reale pentru o performanță notabilă la turneul final.

Victorie istorică pentru România la baschet

În etapa a 5-a din Grupa B de calificare, România s-a impus în fața Greciei cu scorul de 73-66. Meciul a fost dominat de la un capăt la altul de „tricolori”, iar rezultatul este cu atât mai important, în condițiile în care adversarii au obținut locul trei la cel mai recent Campionat European de Baschet.

ADVERTISEMENT

„Victorie istorică! România învinge Grecia, medaliata cu bronz la ultimul Campionat European! La Oradea, tricolorii au obținut primul succes în fața Greciei după 51 de ani, într-o seară pe care nu o vom uita prea curând. Această victorie este și a voastră. Atmosfera creată în Oradea Arena ne-a împins înainte la fiecare posesie. Vă mulțumim că ați fost alături de Echipa Națională! Urmează Muntenegru!”, s-a arătat în comunicatul oferit de Federația Română de Baschet.

Cum arată clasamentul din Grupa B

, alături de Grecia, Muntenegru și Portugalia. „Tricolorii” au un parcurs foarte bun: două victorii și trei înfrângeri. De menționat este că primele trei poziții se califică în etapa următoare, astfel că ultimul meci are o importanță aparte.

ADVERTISEMENT

Cu 7 puncte acumulate, echipa națională are șanse mari de a ajunge în faza următoare. România va da peste reprezentativa din Muntenegru în ultima etapă a grupei, iar, cu o victorie, . Următorul duel este programat duminică, 5 iulie, de la ora locală 21:30.