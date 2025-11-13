Sport

Victorie mare pentru Gino Iorgulescu la Adunarea Generală a LPF! Decizia importantă luată de cluburile din SuperLiga

În startul Adunării Generale Extraordinare convocate de LPF, conducerea Ligii a luat o decizie surprinzătoare, dar președintele Gino Iorgulescu a obținut și o mare victorie după votul cluburilor din Superliga.
Bogdan Mariș
13.11.2025 | 14:56
Conducerea LPF a luat o decizie surprinzătoare în startul Adunării Generale. S-a renunțat la o propunere făcută chiar de Gino Iorgulescu. FOTO: Sport Pictures
În startul Adunării Generale Extraordinare de la Liga Profesionistă de Fotbal s-a luat o decizie surprinzătoare. S-a renunțat la modificare a statutului propusă chiar de actualul președinte al LPF, Gino Iorgulescu, care l-ar fi „ajutat” pe acesta la următoarele alegeri.

Decizie surpriză luată de conducerea LPF în debutul Adunării Generale

În startul Adunării Generale convocate de LPF la Poiana Brașov s-a luat decizia renunțării la o propunere făcută chiar de președintele Gino Iorgulescu, în care se preciza că o persoană poate candida la președinția Ligii doar dacă a ocupat timp de 5 ani neîntrerupt o funcție de conducere la un club de primă ligă sau într-o structură precum FRF sau LPF.

Această modificare i-ar fi eliminat pe toți contracandidații pe care actualul președinte i-ar fi putut avea în 2027, inclusiv pe Dani Coman, actualul conducător al lui FC Argeș. Fostul portar al echipei naționale a comentat acest subiect într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Dani Coman și Gino Iorgulescu
Dani Coman și Gino Iorgulescu au reacționat după Adunarea Generală a LPF.

Într-o primă reacție oferită la finalul Adunării Generale, Dani Coman a avut o atitudine pozitivă la adresa actualei conduceri a Ligii Profesioniste. „Aproape toată Liga este extrem de bine pregătită, sunt într-o perfectă colaborare cu toți”, a spus președintele celor de la FC Argeș.

Victorie mare pentru Gino Iorgulescu la Adunarea Generală

Actualul președinte a obținut însă și o victorie importantă: limita de mandate la șefia LPF a fost eliminată. Până acum, regulamentul prevedea că un președinte poate avea doar două mandate de câte 5 ani. 13 cluburi din Superliga au votat „pentru”, două grupări (FC Botoșani și Universitatea Craiova) au fost împotrivă, iar Csikszereda s-a abținut.

Dinamo, iniţiatoarea demersului, s-a numărat printre formațiile care au votat „pentru”, la fel ca și Rapid, club al cărui președinte, Victor Angelescu, a criticat în spațiul public această propunere. Și FC Argeș, gruparea unde activează principalul contracandidat al lui Gino Iorgulescu, Dani Coman, a votat „pentru”.

Gino Iorgulescu se află la șefia LPF din 2013, iar modificarea privind dreptul de a avea doar două mandate s-a produs în 2014, așadar acesta a avut dreptul să mai candideze de două ori, în 2017 și 2022. Înaintea sa, la conducerea Ligii Profesioniste s-au mai aflat Mircea Angelescu (1993 – 1996) și Dumitru Dragomir (1996 – 2013).

