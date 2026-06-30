Victorie pentru fani: Legea 4 este istorie! Parlamentul a votat! Inițiatorul Ciprian Paraschiv, în plenul Camerei Deputaților: ”Mulțumim, Horia Ivanovici și Fanatik.ro!”

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Deputatul AUR Ciprian Paraschiv a propus un proiect de modificare și completare a Legii 4 privind drepturile spectatorilor pe stadioane. Inițiativa politicianului a fost adoptată cu majoritate în Parlament.

Parlamentul a votat varianta de modificare a Legii 4 propusă de Ciprian Paraschiv

După luni de discuții, varianta de modificare a Legii 4 propusă de deputatul Ciprian Paraschiv și a fost adoptată de Parlament. Au fost 286 de parlamentari prezenți în sală, iar 242 au votat pentru adoptare. Au fost 9 voturi contra, 34 de de abțineri și un politician care nu a dorit să voteze.

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FANATIK a lansat în ultimele luni prin care a tras un puternic semnal de alarmă referitor la amendamentele care au fost propuse în proiectul înaintat de Ionuț Stroe, care nu făceau altceva decât să alunge fanii de la stadion.

Imediat după încheierea votului, Ciprian Paraschiv a luat cuvântul în plenul Camerei Deputaților și a ținut să mulțumească echipei FANATIK și directorului Horia Ivanovici pentru implicarea și susținerea acestui proiect.

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Ce modificări se vor face la Legea 4

Odată cu votul din Parlament, Legea 4 va suferi modificări considerabil, iar fanii vor avea numai de câștigat. Și asta pentru că propunerile cu care a venit Ciprian Paraschiv vor schimba multe din regulile absurde de pe stadioane.

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În primul rând, consumul de alcool ar urma să fie permise pe stadioane, iar show-urile pirotehnice, făcute cu autorizație de la organele abilitate, vor putea să aducă un plus de culoare partidelor.

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