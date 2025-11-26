Victorie pentru Horia Constantinescu în lupta cu ANPC și Cristian Popescu Piedone. Câți bani trebuie să îi plătească statul român. „M-am împrumutat”

ADVERTISEMENT

Horia Constantinescu a câștigat o nouă luptă împotriva ANPC și a președintelui instituției, Cristian Popescu Piedone. Tribunalul Constanța a suspendat ordinul de detașare care îl mutase la Ialomița și a dispus plata cheltuielilor de judecată.

Scandalul detașării lui Horia Constantinescu în urma ordinului dat de Piedone

În iunie 2025, un scandal cu impact major a lovit sistemul de protecție a consumatorilor din România. Horia Constantinescu, cunoscutul șef al CJPC Constanța, a fost detașat „disciplinar” și mutat la conducerea CJPC Ialomița, printr-o decizie semnată personal de președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone.

Ordinul a fost emis pe 25 iunie 2025, iar măsura are caracter temporar, pentru o perioadă de șase luni. În urma acestei mutări, la Constanța a fost numită provizoriu Cătălina Oprea, care a preluat atribuțiile de conducere până la finalizarea detașării lui Constantinescu.

Nemulțumit de decizie, Constantinescu a contestat ordinul în instanţă. În 30 iulie 2025, Tribunalul Constanța a admis cererea de suspendare a executării ordinului de detașare (Ordinul nr. 538/25.06.2025), până la soluționarea pe fond a cauzei.

Justiția demontează decizia ANPC: Constantinescu revine în drepturi

Deși sentința nu este încă definitivă, pe 25 noiembrie 2025, , desființând astfel actul administrativ care îl mutase la CJPC Ialomița. Astfel, Horia Constantinescu a câștigat o nouă luptă împotriva instituției la care lucrează.

Hotărârea prevede că măsura suspendării ordinului se prelungește de drept până la soluționarea definitivă a cauzei, iar ANPC este obligată să-i plătească 26.875,09 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Ordinul de detașare, anulat și cheltuielile de judecată recunoscute

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Constantinescu Horia-Miron în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Anulează Ordinul nr. 538/25.06.2025 emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Constată că măsura suspendării Ordinului nr. 538/25.06.2025 emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se prelungeşte de drept până la soluţionarea definitivă a prezentei cauze.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 26.875, 09 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 25.11.2025”, se arată pe site-ul oficial al Tribunalului Constanța.

Reacția șefului CJPC Constanța după victoria în instanță

În exclusivitate pentru FANATIK, Horia Constantinescu explică ce înseamnă decizia instanței și cum îi clarifică statutul în cadrul instituției. El spune că hotărârea Tribunalului Constanța confirmă faptul că suspendarea ordinului a fost justificată, iar actul emis de ANPC a fost ilegal, motiv pentru care a rămas, de fapt, titular pe funcția de la Constanța și după detașarea contestată.

„Suspendarea a fost valabilă până la data judecării fondului, adică până ieri când s-a pronunțat. S-a judecat în urmă cu două săptămâni. Pronunțarea validează că suspendarea a fost corectă și că ordinul a fost ilegal.

Și atunci eu rămân titular în continuare la Constanța unde sunt. Doar fusesem detașat la Ialomița, dar am revenit când s-a suspendat ordinul, în septembrie”, a declarat, pentru FANATIK, Horia Constantinescu.

Constantinescu, despre costurile procesului: „M-am împrumutat ca să mă judec cu propria instituție”

În continuarea discuției, la mențiunea reporterului legată de banii pe care ar trebui să îi primească, Constantinescu subliniază că suma acordată de instanță nu reprezintă despăgubiri, ci doar banii pe care i-a plătit efectiv pentru avocați.

El spune că a fost nevoit chiar să se împrumute pentru a se lupta în instanță cu propria instituție, iar aceasta este prima dată când o instanță îi recunoaște integral costurile procesului.

„Nu sunt despăgubiri acestea, atât am cheltuit eu cu avocații. Am cheltuit 15.000 de euro până la această dată, conform declarației care este inclusiv pe pagina ANI. Am împrumutat bani să mă judec cu autoritatea pe care am condus-o.

Nu am împrumutat bani de la bancă, am împrumutat bani de la cunoscuți pe care la un moment dat trebuie să îi dau înapoi. Din păcate, este prima instanță care mi-a validat cheltuilile de judecată la nivelul celor pe care efectiv le-am făcut. Pentru că, până acum, îmi dădeau doar o parte din bani spunând că e o instituție de stat și că e cam amărâtă. Păi dacă e așa amărâtă, atunci să nu se mai judece în procese absolut inepte, de ambiții personale și frustrări ale unora și altora”, adaugă fostul șef de la ANPC.

Se va judeca fostul șef al CJPC cu Piedone?

Întrebat de FANATIK cum vede responsabilitatea conducerii ANPC în tot acest scandal, Horia Constantinescu indică direct către Cristian Popescu Piedone, pe care îl acuză că a dispus o detașare abuzivă. El spune că nu are de gând să poarte discuții cu fostul președinte al instituției și nu exclude acțiuni în instanță împotriva acestuia, după motivarea definitivă a hotărârilor.

„Totul a plecat de la detașarea samavolnică a lui Cristian Piedone. Nu am ce discuții să port cu el, în general evit oamenii lipsiți de caracter. Nu mă judec deocamdată cu dânsul. În momentul în care vor rămâne definitive și vom avea motivările, și se va dovedi că a încălcat regulile juridice, iau în calcul asta. Vedem forma pe care o vor analiza și o vor stabili cei care mă reprezintă.

Lucrurile nu pot rămâne așa, pentru că vedeți, dumneavoastră, și eu ca și dumneavoastră și ca orice alt om pe această planetă, am niște exigențe personale”, a ținut să precizeze Constantinescu, pentru FANATIK.

Cum i-a afectat detașarea viața de tată lui Constantinescu

Horia Constantinescu vorbește și despre sacrificiile personale făcute în perioada detașării. între Slobozia și locul de muncă i-a afectat viața de familie, subliniind că, deși a primit o parte din bani conform codului administrativ, timpul pierdut nu poate fi recuperat.

„Pentru relația cu fiul meu, eu a trebuit să fac 300 de kilometri în fiecare zi ca să fiu alături de el ca tată seara, când avea și el și eu timp. Și atunci nu puteam să rămân la Slobozia. În fiecare zi plecam dimineață la 7 să fiu la 8 acolo și în fiecare seară trebuia să mă întorc alți 150 de kilometri.

Am primit o parte din bani conform codului administrativ și conform decontărilor obligatorii, dar timpul nu mi-l dă nimeni înapoi. Nu există o decontare a timpului. Dom’le, trebuie să-i dăm lui Constantinescu câteva ore că amărâtul s-a plimbat așa, haotic, pentru… elucubrațiilor administrative ale unora și altora”, mărturisește acesta.

Va mai avea instanța ce să judece după ce expiră cele șase luni de detașare?

În încheiere, Constantinescu este de părere că, odată ce ordinul expiră, instanța nu mai are obiectul asupra căruia să se pronunțe, iar verdictul final va depinde de termenele stabilite de judecători.

„După comunicare curge termenul de exercitare a căii de atac. Dar, având în vedere că ordinul era dat până în decembrie. El în decembrie oricum devine caduc. Deci, instanța care va fi însărcinată cu judecarea căii de atac nu va mai avea ce să judece.

Dacă ne stabilește termenul în ianuarie, în ianuarie nu mai avem pe ce să ne judecăm, pe ce ordin. Instanța este cea care va hotărî”, spune, în final, Horia Constantinescu, pentru FANATIK.

Primarul Vergil Chițac, printre cei vizați de acuzații

Constantinescu acuza la acel momentul detașării că decizia nu are nicio legătură cu o evaluare tehnică, ci ar fi rezultatul unor presiuni politice și administrative. Din noul șef al CJPC Constanța susținea că mutarea la Ialomița reprezintă „un atac direct asupra celor care deranjează sistemul”, punctând că tocmai controalele dure pe care le-a coordonat ar fi declanșat reacții ostile din partea unor persoane influente.

În declarațiile sale, Constantinescu afirmă că investigațiile privind transportul public, gărilor, infrastructurii, unităților de învățământ și spațiilor publice ar fi atins interese sensibile. El indică inclusiv spre primarul Constanței, Vergil Chițac, despre care spune că s-ar fi simțit vizat de dezvăluirile și acțiunile CJPC.

Potrivit lui, detașarea ar fi fost un mesaj evident transmis tuturor celor care îndrăznesc să expună problemele din sistem: „Dacă spui adevărul și incomodezi, ești exilat”.