Sport

Victorie pentru Steaua ’86 după 40 de ani! Eroii de la Sevilla, la un pas de indemnizațiile de merit

Veste excelentă pentru eroii Stelei ’86. Senatul a adoptat proiectul prin care câștigătorii Cupei Campionilor Europeni pot primi indemnizații de merit.
Alex Bodnariu
16.09.2026 | 16:20
Victorie pentru Steaua 86 dupa 40 de ani Eroii de la Sevilla la un pas de indemnizatiile de merit
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Eroii de la Sevilla, recompensați după 40 de ani! Senatul a dat undă verde proiectului
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Veste excelentă pentru eroii Stelei care au cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986. Fotbaliștii care au realizat cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc sunt tot mai aproape să primească indemnizații de merit din partea statului. Propunerea legislativă a trecut miercuri, 16 septembrie, de Senat.

Eroii de la Sevilla, recompensați după 40 de ani! Senatul a dat undă verde proiectului

Au fost înregistrate 89 de voturi „pentru” și 15 abțineri. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Inițiativa modifică Legea nr. 118/2002 privind instituirea indemnizației de merit. Practic, componenții echipei Steaua București care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 sunt introduși în mod expres în categoria beneficiarilor din domeniul sportului.

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Demersul a pornit în primăvara acestui an, când s-au împlinit 40 de ani de la triumful istoric de la Sevilla. Pe 6 mai, o parte dintre eroii Stelei ’86 au fost invitați și omagiați în Parlament. Printre cei prezenți s-au numărat Marius Lăcătuș, Gabi Balint, Victor Pițurcă, Ladislau Bölöni, Tudorel Stoica, Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan, Mihail Majearu și Miodrag Belodedici. Atunci a fost anunțată și inițiativa legislativă prin care toți componenții acelei generații să poată primi indemnizația de merit.

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Nu toți jucătorii care au contribuit la succesul din 1986 beneficiau de această recunoaștere financiară. Deputatul Ciprian Paraschiv, unul dintre promotorii inițiativei, a invocat inclusiv situațiile lui Helmut Duckadam și Emeric Ienei.

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„Un moment unic în istoria sportului românesc și una dintre cele mai importante realizări obținute vreodată de o echipă din România la nivel internațional. Statul român are datoria de a onora, inclusiv prin instrumente legislative, acele rezultate care au adus României prestigiu internațional și care au rămas în memoria colectivă ca repere ale excelenței sportive”, se arată în proiect, conform Agerpres.

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Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986, după finala cu FC Barcelona de la Sevilla. Partida s-a încheiat 0-0 după 120 de minute, iar formația pregătită de Emeric Ienei s-a impus la loviturile de departajare, scor 2-0. Helmut Duckadam a apărat toate cele patru penalty-uri executate de catalani, iar Marius Lăcătuș și Gabi Balint au transformat pentru Steaua.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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