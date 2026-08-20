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Victorie pentru Universitatea Craiova. Ei sunt străinii care nu le dau nicio șansă armenilor de la Ararat

Specialiștii britanici au analizat duelul Universitatea Craiova – Ararat-Armenia și au oferit un pronostic clar pentru prima manșă din play-off-ul Europa League.
Alex Bodnariu
20.08.2026 | 15:25
Victorie pentru Universitatea Craiova Ei sunt strainii care nu le dau nicio sansa armenilor de la Ararat
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Britanicii au dat verdictul înainte de Universitatea Craiova – Ararat-Armenia! Foto: SportPictures
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Universitatea Craiova va da piept în această seară cu Ararat-Armenia, pe „Ion Oblemenco”, în prima manșă a dublei din play-off-ul Europa League. Specialiștii britanici au analizat partida din Bănie și sunt de părere că oltenii pleacă cu prima șansă, deși au avut un start de sezon ezitant.

Britanicii au dat verdictul înainte de Universitatea Craiova – Ararat-Armenia!

Campioana României a ratat prezența în Champions League, însă oltenii pot ajunge în faza principală din Europa League. Până acolo, însă, trebuie să treacă de Ararat-Armenia în play-off. La prima vedere, Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă. Echipa din Bănie are un lot mai bine cotat.

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Totuși, Universitatea Craiova a avut probleme în acest sezon european, iar fanii speră ca Filipe Coelho să fi ales primul „11” perfect pentru meciul cu armenii. FANATIK a anunțat în exclusivitate, în dimineața meciului, echipa de start pregătită de antrenorul portughez.

Scorul surpriză anticipat la Universitatea Craiova – Ararat-Armenia! Cum văd britanicii duelul din Europa League

Britanicii de la Sports Mole au analizat partida de pe „Ion Oblemenco” și au dat verdictul. Scorul final anticipat de specialiștii englezi este 2-1 în favoarea echipei din Bănie. Aceștia o văd pe Universitatea Craiova favorită în partida cu Ararat-Armenia, însă trag un semnal de alarmă cu privire la startul de sezon sub așteptări.

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„În ciuda unui început de sezon mai lent, Universitatea Craiova este favorită la victorie și la obținerea unui avantaj extrem de important înaintea meciului retur de săptămâna viitoare. Nu va fi un meci ușor împotriva echipei Ararat-Armenia, care a avut din nou un început pozitiv de sezon competițional”, au scris cei de la SportsMole

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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