ADVERTISEMENT

România va începe aventura la EURO 2026 pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei, una dintre cele mai puternice reprezentative din handbalul feminin mondial. Jucătoarele și oamenii din staff sunt încrezători, iar obiectivul este clar: un parcurs cât mai bun și o clasare în primele opt echipe ale competiției.

Elena Roșu, mulțumită după victoria cu Polonia: „Încrederea este mult mai mare”

Elena Roșu a tras , dar și despre progresul echipei în perioada de pregătire. Handbalista consideră că meciurile amicale au ajutat la consolidarea relațiilor de joc și la creșterea încrederii în grup.

ADVERTISEMENT

„Un meci de pregătire reușit. Mă bucur că am terminat învingătoare, sănătoase. Am încercat cât am putut să punem la punct anumite situații de joc. În unele momente ne-a ieșit, în unele mai puțin. E ceva normal. Mai e puțin și intrăm în linie dreaptă. Încrederea este mult mai mare, relațiile de joc s-au sudat un pic mai mult și datorită jocurilor amicale pe care le-am avut. Cred că și asta ne-a ajutat foarte mult. Foarte frumos ne-au primit. Foarte frumos ne-au primit (n.r. – suporterii din Cluj) Îi așteptăm în număr cât mai mare la sală. Ne dorim să jucăm fiecare meci cu sala plină. Așteptăm ca susținerea lor să fie pe tot parcursul Campionatului. Avem nevoie de ei. Pentru noi sunt al optulea jucător.

Da, sunt situații care probabil se vor întâmpla în fiecare meci, important este cum reușim noi să gestionăm aceste situații și să nu cedăm atât de ușor. Într-adevăr, s-au apropiat de noi, dar mă bucur că am reușit să călcăm accelerația, ca să spun așa, și să reușim să ne detașăm puțin

ADVERTISEMENT

Sincer, cred că viteza și dorința de reușită, cred că ăsta este secretul, nu stau foarte mult pe gânduri și doar acționez

Cred că atuul nostru (n.r. – cu Norvegia) ar fi apărarea, pentru că totul pleacă din apărare, acolo luptăm pentru minge și fără minge nu putem să mergem în atac. Deci cred că acolo se va da lupta în apărare și de acolo ne dorim foarte mult să mergem și noi peste ele”, a declarat Elena Roșu.

ADVERTISEMENT

Bogdan Voina: „Mi-aș dori primul loc la Campionatul European”

Președintele Federației Române de Handbal, Bogdan Voina, a urmărit prestația tricolorelor și s-a declarat mulțumit de atitudinea arătată în partida cu Polonia. Acesta a vorbit și despre , dar nu a ascuns că își dorește cea mai înaltă treaptă a podiumului.

ADVERTISEMENT

„Mie mi-a plăcut echipa cum a arătat astăzi, mi-a plăcut atitudinea fetelor. Mi-a plăcut și rezultatul și suntem optimiști. (n.r. – Ce v-ați dori de la Campionatul European?) Locul întâi. Mie îmi place să mă lupt tot timpul pentru locul întâi, dar ca să fim realiști, așa cum am declarat, important e să ne calificăm în primele opt echipe. Dacă ajungem în primele opt, este deja un lucru bun, dar odată ce ai ajuns acolo, cred eu că ne putem gândi la orice loc.

Eu n-aș spune că este misiune imposibilă. Eu cred în fetele noastre, cred în potențialul lor. Și am mai spus acest lucru, fetele, echipa noastră poate să învingă pe oricine într-un meci. Așa că dacă aș putea să le transmit optimismul meu, eu aș încerca să intru cu fruntea sus și să mă bucur de handbal în meciul împotriva Norvegiei. Aseară am ajuns la Cluj și începând de mâine o să încep să le vizitez”, a declarat Bogdan Voina.

ADVERTISEMENT

Iulia Dumanska, mesaj pentru suporteri înainte de Campionatul European

Și Iulia Dumanska s-a arătat bucuroasă după victoria cu Polonia și le-a mulțumit spectatorilor care au susținut naționala la Cluj-Napoca. Handbalista speră ca România să păstreze energia pozitivă și la turneul final.

„Cu siguranță suntem fericite că am câștigat acest meci. Am avut suporteri și publicul de partea noastră care ne-au susținut foarte mult, am simțit energia lor și le suntem foarte recunoscătoare. Ne dorim foarte mult să continuăm în notă pozitivă, să jucăm cel mai bun handbal al nostru, să fim sănătoase și să ne bucurăm de handbal. Da, nu sunt foarte multe ore ca să ne recuperăm, dar iubim acest sport, iubim echipa națională și vom face totul ce ține de noi pentru a ne recupera cât se poate de bine.

Da, publicul ne-a primit foarte frumos, am simțit căldura lor. Așteptăm cu nerăbdare să jucăm la Sala Polivalentă. Cred că publicul o să joace un rol foarte important pentru noi. O să ne dea energie ca să mergem mai departe și să jucăm foarte bine.

Da, Norvegia n-are nevoie de prezentare, este o echipă de top, dar nu în fiecare zi ai această oportunitate de a juca cu Norvegia. Și ne dorim foarte mult să ne ridicăm la nivelul cât se poate de ridicat, să rămânem împreună, să jucăm una pentru cealaltă, pentru că reprezentăm echipa națională a României, și cred că publicul ne va ajuta enorm de mult”, a declarat Iulia Dumanska după meci.

Ovidiu Mihăilă, mulțumit de progresul echipei: „Să urcăm mai sus decât la Mondial”

La finalul partidei cu Polonia, selecționerul Ovidiu Mihăilă a scos în evidență implicarea jucătoarelor în această perioadă de pregătire și progresul față de precedentul test cu Angola. Tehnicianul a găsit însă și aspectele care mai trebuie îmbunătățite înainte de startul EURO 2026.

„Da, în primul rând, vreau să felicit fetele pentru această săptămână în care s-au implicat foarte bine. Au fost atente la orice detaliu și consider că suntem într-un progres față de jocul cu Angola. Important este să gestionăm ziua de astăzi și mâine să avem aceeași prospețime, să corectăm foarte repede lucruri care astăzi ne-au lipsit, din nou în special pe partea de tranziție defensivă și sistemul de apărare. Dar am încredere că putem să progresăm și la acest capitol. Deci, în concluzie, un joc bun, cu atitudine bună și mă bucur că toate fetele au terminat sănătoase.

Lorena este într-un proces de recuperare, este bine și astăzi putea să joace, dar preferăm fiind două jocuri de pregătire să evităm să o băgăm în teren. Este o jucătoare exponențială, la fel ca și toate celelalte, și trebuie să avem grijă ca la startul acestei ediții de Campionat European toate să fie în deplinătatea forțelor fizice pentru a putea să își pună amprenta pe evoluția echipei.

Da, eu cred că această echipă a fost foarte bine primită oriunde a fost în România, le mulțumim tuturor oamenilor care sunt alături de ele. Sperăm ca prin tot ceea ce fac ele în teren și împreună cu noi în spatele lor să le oferim satisfacții profesionale acestor suporteri foarte apropiați acestei echipe. Deci s-au acomodat bine. Avem condiții bune, important este să rămână sănătoase și echilibrate până la startul Campionatului European.

Este greu să spunem acuma. Prefer să discutăm poate cu o zi înainte de startul, să zicem, Campionatului European. Fiecare înțelege, îmi doresc foarte mult, să știți, pentru a reuși să fac un campionat european bun, cu rezultate bune. Ne dorim bineînțeles ca să ajungem și să progresăm față de Campionatul Mondial unde am terminat pe locul 9. Să urcăm mai sus pentru că există potențial, dar știm foarte bine că performanța depinde într-o oarecare măsură și de mulți factori colaterali, să spunem așa”, a declarat și Ovidiu Mihăilă după meci.