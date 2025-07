Victorie uriașă pentru Emma Răducanu în America. A învins un fost număr 1 mondial, câștigătoare a patru turnee de Grand Slam

Emma Răducanu a triumfat într-un meci spectaculos între foste campioane de Grand Slam. În turul al doilea al Mubadala Citi DC Open, turneu care are loc la Washinghton, ea a trecut de japoneza Naomi Osaka, scor 6-4, 6-2.

ADVERTISEMENT

A treia prezență în sferturi la Washinghton

Cu această victorie, Răducanu a avansat în sferturile de finală de la Washington pentru a treia oară în tot atâtea participări. De fiecare dată, ea a fost învinsă în această fază de către viitoarea campioană, Liudmila Samsonova în 2022 şi Paula Badosa în 2024.

Britanica o va înfrunta în continuare pe o altă fostă jucătoare din Top 3 WTA. Ea se va duela cu grecoaica Maria Sakkari, împotriva căreia nu a pierdut niciun set în cele trei întâlniri anterioare.

ADVERTISEMENT

Osaka, câştigătoare a patru turnee de Grand Slam, şi Răducanu, campioană la US Open în 2021, nu se întâlniseră până la disputa de ieri. Jucătoarea britanică s-a impus într-un meci care a durat numai o oră și 20 de minute.

Naomi Osaka e câștigătoare a patru Grand Slamuri

“Am știut că va fi un meci foarte dificil. Naomi a câștigat patru Grand Slamuri, a fost numărul 1 mondial, a câștigat Mastersuri. Am avut în față un adversar foart experimentat, cu multe performanțe”, a spus Răducanu la interviul de pe teren.

ADVERTISEMENT

“Este atât de puternică, iar pe hard cred că se simte deosebit de confortabil, așa că am știut că va trebui să joc foarte bine și să-mi gestionez propriile game-uri pe serviciul meru, ceea ce am reușit. Sunt foarte mulțumită de modul în care am gestionat meciul în condițiile de aici”, a declarat ea.

ADVERTISEMENT

A redevenit racheta numărul 1 a Marii Britanii

După ce a trecut de Osaka, Răducanu a revenit provizoriu în primele 40 de jucătoare din clasamentul mondial. Aflată în prezent pe locul 46 în clasamentul oficial, jucătoarea în vârstă de 22 de ani va urca șapte poziții, ajungând pe locul 39 mondial, cu 1.139 de puncte, devansându-le pe Katie Boulter și Veronika Kudermetova.

ADVERTISEMENT

Emma Raducanu are un an 2025 destul de bun. Este pentru a treia oară, în acest sezon, într-un sfert de finală la un turneu WTA. Ea a mai atins aceeași fază la Miami, unde a fost învinsă în decisiv de Jessica Pegula, și la Queen’s, unde a cedat în minim de seturi contra lui Qinwen Zheng.

Turneul de la Washinghton deschide sezonul de hard din SUA, care va culmina cu US Open.

TABLOUL SFERTURILOR DE FINALĂ DE LA WASHINGHTON

Emma Răducanu – Maria Sakkari

Anna Kalinskaya – Clara Tauson

Elena Rybakina – Magdalena Frech

Taylor Townsend – Leylah Fernandez