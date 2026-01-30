Victorie uriașă pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii. Ce scor a înregistrat echipa românului la returul cu Mamelodi și cum arată clasamentul grupei

Un nou meci pentru Laurențiu Reghecampf pe banca lui Al Hilal Omdurman. Vezi pe Fanatik.ro ce rezultat a obișnuit echipa românului în Liga Campionilor Africii și ce loc ocupă acum echipa acestuia.
Laurențiu Reghecampf își continuă povestea demnă de admirație de la Al Hilal Omdurman, echipa din Sudan. Clubul românului a avut o seară excelentă în Liga Campionilor Africii după meciul cu Mamelodi.
Mai exact, Al Hilal Omdurman s-a impus cu 2-1 în fața sud-africanilor în cadrul etapei a 4-a și a urcat pe primul loc în grupa C, cu 8 puncte în total. Cele două formații se aflau la egalitate de puncte (5) înaintea etapei cu numărul 4. Gazdele au deschis scorul în prelungirile primei reprize prin Abdelrahman, din penalty. Girumugisha a majorat scorul pe tabelă, la doar patru minute după pauză.
Oaspeții au redus din diferență în minutul 61, prin Arthur Sales, însă reușita acestuia nu a mai fost urmată de un alt gol care să schimbe soarta partidei. Etapa trecută, cele două s-au întâlnit pe terenul lui Mamelodi, iar echipa lui Reghecampf obținea o remiză admirabilă în inferioritate numerică (scor 2-2).
În urma acelui meci, Mohamed Ibrahim Al-Aliqi, cel care are rolul de vicepreședinte la club și este apropiat atât de staff, cât și de jucători, a intrat în vestiar și le-a oferit fotbaliștilor câte o primă de 300 de dolari.
Laurențiu Reghecampf a reușit să își ducă echipa pe primul loc și în grupa din Liga Campionilor Africii, după ce reușise același lucru și în campionat. Iată ierarhia completă:
După 15 meciuri jucate în campionatul național, Al Hilal Omdurman conduce clasamentul cu 35 de puncte, deși are 2 jocuri în minus față de ocupanta locului 2 (Police, 34 pct.). Echipa lui Reghecampf are 5 din 5 victorii în ultimele meciuri disputate.