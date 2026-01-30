Sport

Victorie uriașă pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii. Ce scor a înregistrat echipa românului la returul cu Mamelodi și cum arată clasamentul grupei

Laurențiu Reghecampf a condus-o pe Al Hilal Omdurman către un nou succes în Liga Campionilor Africii. Vezi pe Fanatik.ro ce a făcut echipa românului și pe ce loc se află acum.
Mihai Dragomir
31.01.2026 | 00:15
Victorie uriasa pentru Laurentiu Reghecampf in Liga Campionilor Africii Ce scor a inregistrat echipa romanului la returul cu Mamelodi si cum arata clasamentul grupei
ULTIMA ORĂ
Un nou succes răsunător pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii. Sursa Foto: Facebook Al Hilal S.C.
ADVERTISEMENT

Un nou meci pentru Laurențiu Reghecampf pe banca lui Al Hilal Omdurman. Vezi pe Fanatik.ro ce rezultat a obișnuit echipa românului în Liga Campionilor Africii și ce loc ocupă acum echipa acestuia.

Victorie pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii

Laurențiu Reghecampf își continuă povestea demnă de admirație de la Al Hilal Omdurman, echipa din Sudan. Clubul românului a avut o seară excelentă în Liga Campionilor Africii după meciul cu Mamelodi.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Al Hilal Omdurman s-a impus cu 2-1 în fața sud-africanilor în cadrul etapei a 4-a și a urcat pe primul loc în grupa C, cu 8 puncte în total. Cele două formații se aflau la egalitate de puncte (5) înaintea etapei cu numărul 4. Gazdele au deschis scorul în prelungirile primei reprize prin Abdelrahman, din penalty. Girumugisha a majorat scorul pe tabelă, la doar patru minute după pauză.

Oaspeții au redus din diferență în minutul 61, prin Arthur Sales, însă reușita acestuia nu a mai fost urmată de un alt gol care să schimbe soarta partidei. Etapa trecută, cele două s-au întâlnit pe terenul lui Mamelodi, iar echipa lui Reghecampf obținea o remiză admirabilă în inferioritate numerică (scor 2-2).

ADVERTISEMENT
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost...
Digi24.ro
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra

În urma acelui meci, Mohamed Ibrahim Al-Aliqi, cel care are rolul de vicepreședinte la club și este apropiat atât de staff, cât și de jucători, a intrat în vestiar și le-a oferit fotbaliștilor câte o primă de 300 de dolari.

ADVERTISEMENT
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni...
Digisport.ro
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”

ADVERTISEMENT

Clasament Liga Campionilor CAF, grupa C

Laurențiu Reghecampf a reușit să își ducă echipa pe primul loc și în grupa din Liga Campionilor Africii, după ce reușise același lucru și în campionat. Iată ierarhia completă:

  1. Al-Hilal 8 pct.
  2. Mamelodi 5 pct.
  3. FC Saint Eloi Lupopo 4 pct.
  4. MC Alger 1 pct.

Laurențiu Reghecampf, lider și în Sudan

După 15 meciuri jucate în campionatul național, Al Hilal Omdurman conduce clasamentul cu 35 de puncte, deși are 2 jocuri în minus față de ocupanta locului 2 (Police, 34 pct.). Echipa lui Reghecampf are 5 din 5 victorii în ultimele meciuri disputate.

Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. S-au decis finalistele! Cine sunt...
Fanatik
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. S-au decis finalistele! Cine sunt cele două naționale care se vor lupta pentru marele trofeu
Cătălin Cîrjan, luat tare după Dinamo – Petrolul 1-1. Întrebat în direct dacă...
Fanatik
Cătălin Cîrjan, luat tare după Dinamo – Petrolul 1-1. Întrebat în direct dacă a participat la meciuri trucate! Ce spune despre suspendarea impresarului său
Zeljko Kopic l-a taxat pe Devis Epassy după Dinamo – Petrolul 1-1: „E...
Fanatik
Zeljko Kopic l-a taxat pe Devis Epassy după Dinamo – Petrolul 1-1: „E greșeala lui. Nu ne este ușor să primim un astfel de gol!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Jucătorul cumpărat de Dan Petrescu pentru 2.000.000 de euro, revenire total neașteptată în...
iamsport.ro
Jucătorul cumpărat de Dan Petrescu pentru 2.000.000 de euro, revenire total neașteptată în SuperLiga! Se prezintă la direct la antrenament
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!