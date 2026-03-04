Sport

Victorie uriașă pentru PAOK în lupta la titlu. Ce le-a transmis Răzvan Lucescu elevilor săi

PAOK Salonic a câștigat cu 4-1 pe terenul celor de la Kifisia și a egalat la puncte rivalele Olympiakos și AEK. Răzvan Lucescu a analizat victoria și lupta spectaculoasă pentru titlu din Grecia.
Alex Bodnariu
04.03.2026 | 23:02
PAOK Salonic a făcut un pas uriaș în lupta pentru titlu. Echipa lui Răzvan Lucescu s-a impus categoric cu 4-1 în deplasare în fața celor de la Kifisia și le-a egalat la puncte pe rivalele Olympiakos și AEK. Antrenorul român a vorbit despre victorie la finalul jocului.

Lupta pentru titlu în Grecia este una incredibilă. Trei echipe au, după 23 de meciuri jucate, același număr de puncte. PAOK Salonic, Olympiakos și AEK au ajuns la cota 53, iar bătălia pentru marele trofeu s-ar putea da până în ultima rundă.

PAOK Salonic și-a făcut treaba și a câștigat duelul cu Kifisia din deplasare cu scorul de 4-1. Terenul a fost unul dificil, însă elevii lui Răzvan Lucescu au reușit, în cele din urmă, să ia 3 puncte extrem de prețioase, care îi țin aproape de rivalii din Atena, AEK și Olympiakos.

Ce a declarat Răzvan Lucescu după Kifisia – PAOK 1-4

Răzvan Lucescu a analizat jocul la finalul partidei și s-a declarat mulțumit de ceea ce a văzut la băieții săi. Tehnicianul român a scos în evidență terenul dificil pe care PAOK a fost nevoită să joace. Antrenorul spune că formația sa mai putea marca.

„A fost foarte dificil de la început, pe acest teren și împotriva unei echipe foarte fizice. Kifisia a obținut rezultate excelente anul acesta. În aceste tipuri de meciuri, un detaliu face diferența. Au fost câteva ocazii, am profitat de greșelile adversarului, Kifisia a profitat de o acțiune greșită, după 2-1 am găsit spațiu și au venit golurile, am avut o ocazie pentru al cincilea gol”, a explicat Lucescu.

În etapa următoare, PAOK Salonic va primi vizita uneia dintre rivalele la titlu. La Salonic vine Olympiakos, iar meciul se anunță unul incendiar. O eventuală victorie a lui Răzvan Lucescu ar putea da un plus de încredere jucătorilor pe finalul acestui sezon de senzație.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
