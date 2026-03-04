Victorie uriașă pentru PAOK în lupta la titlu. Ce le-a transmis Răzvan Lucescu elevilor săi

ADVERTISEMENT

PAOK Salonic a făcut un pas uriaș în lupta pentru titlu. Echipa lui Răzvan Lucescu s-a impus categoric cu 4-1 în deplasare în fața celor de la Kifisia și le-a egalat la puncte pe rivalele Olympiakos și AEK. Antrenorul român a vorbit despre victorie la finalul jocului.

PAOK, în lupta pentru titlu în Grecia. Victorie mare pentru Lucescu

. Trei echipe au, după 23 de meciuri jucate, același număr de puncte. PAOK Salonic, Olympiakos și AEK au ajuns la cota 53, iar bătălia pentru marele trofeu s-ar putea da până în ultima rundă.

PAOK Salonic și-a făcut treaba și a câștigat duelul cu Kifisia din deplasare cu scorul de 4-1. Terenul a fost unul dificil, însă elevii lui Răzvan Lucescu au reușit, în cele din urmă, să ia 3 puncte extrem de prețioase, care îi țin aproape de rivalii din Atena, AEK și Olympiakos.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Răzvan Lucescu după Kifisia – PAOK 1-4

Răzvan Lucescu a analizat jocul la finalul partidei și s-a declarat mulțumit de ceea ce a văzut la băieții săi. Tehnicianul român a scos în evidență terenul dificil pe care PAOK a fost nevoită să joace. Antrenorul spune că formația sa mai putea marca.

ADVERTISEMENT

„A fost foarte dificil de la început, pe acest teren și împotriva unei echipe foarte fizice. Kifisia a obținut rezultate excelente anul acesta. În aceste tipuri de meciuri, un detaliu face diferența. Au fost câteva ocazii, am profitat de greșelile adversarului, Kifisia a profitat de o acțiune greșită, după 2-1 am găsit spațiu și au venit golurile, am avut o ocazie pentru al cincilea gol”, a explicat Lucescu.

ADVERTISEMENT

În etapa următoare, PAOK Salonic . La Salonic vine Olympiakos, iar meciul se anunță unul incendiar. O eventuală victorie a lui Răzvan Lucescu ar putea da un plus de încredere jucătorilor pe finalul acestui sezon de senzație.