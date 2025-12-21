Sport

Răzvan Lucescu, victorie uriașă în fața lui Rafa Benitez! Ce a declarat antrenorul român după PAOK – Panathinaikos 2-0. Update

PAOK, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a obținut un succes extrem de important, 2-0 contra lui Panathinaikos, în etapa a 15-a a primei divizii din Grecia. Tehnicianul român a reacționat la finalul întâlnirii.
Bogdan Mariș
21.12.2025 | 21:56
Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK, a obținut un succes foarte important în campionatul Greciei, 2-0 cu Panathinaikos. FOTO: Hepta
PAOK a trecut rapid peste eșecul surprinzător suferit în etapa precedentă, 0-2 cu Atromitos, și a obținut un succes extrem de important, 2-0 în derby-ul contra lui Panathinaikos. Echipa lui Răzvan Lucescu a profitat de pasul greșit făcut de liderul Olympiacos și s-a apropiat la doar un punct de primul loc.

UPDATE: Ce a declarat Răzvan Lucescu după PAOK – Panathinaikos 2-0

Răzvan Lucescu a reacționat după succesul obținut de PAOK în partida cu Panathinaikos. „A fost un meci foarte bun, aceste derby-uri ne dau multă încredere. Când luptăm împreună, putem realiza lucruri importante. Cu tot respectul pentru adversari, trebuia să marcăm mai multe goluri.

Am avut foarte multe ocazii. Există o mică… dezamăgire că nu am marcat de mai multe ori. Rezultatele sunt importante pentru viitor. Este o perioadă dificilă pentru noi, cu derby-uri, meciuri în Europa și accidentări”, a declarat tehnicianul român, conform novasports.gr.

PAOK, victorie uriașă contra lui Panathinaikos

PAOK a controlat autoritar meciul cu Panathinaikos, atât din punct de vedere teritorial, cât și al fazelor de poartă. Giannis Konstantelias a reușit să deschidă scorul în minutul 39 al întâlnirii, cu o doză de noroc, șutul său fiind deviat de un adversar peste portarul Kotsaris.

Echipa lui Răzvan Lucescu și-a dublat avantajul în minutul 53, când tânărul Anestis Mythou (18 ani) a punctat cu o lovitură de cap după o centrare trimisă de Zivkovic. Tabela nu s-a mai modificat până la final, iar PAOK și-a luat revanșa după eșecul cu 1-2 suferit la Atena în septembrie contra echipei pregătite de Rafa Benitez.

Echipa lui Răzvan Lucescu s-a apropiat la un singur punct de lider

Liderul din Superliga Greciei, Olympiacos, a făcut un pas greșit în această etapă. Campioana en-titre a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Kifisia, echipa aflată pe locul 8. PAOK a profitat de acest lucru și s-a apropiat la un singur punct de prima clasată, însă noul lider ar putea fi echipa lui Răzvan Marin, AEK Atena, care o întâlnește duminică pe OFI Creta.

Clasament Superliga Grecia
Clasamentul din Superliga Greciei după PAOK – Panathinaikos 2-0. FOTO: Flashscore

Partida cu Panathinaikos a fost ultima din 2025 pentru PAOK, care va reveni pe gazon anul viitor. Gruparea pregătită de Răzvan Lucescu va disputa primul meci oficial din 2026 pe 6 ianuarie, pe teren propriu contra celor de la Atromitos, în optimile Cupei Greciei. Tot în ianuarie, PAOK își va încheia parcursul din faza ligii Europa League, cu două partide extrem de complicate: pe teren propriu cu Betis (22 ianuarie) și în deplasare cu Olympique Lyon (29 ianuarie).

