Sport

Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu! PAOK s-a impus pe terenul marii rivale Olympiacos și e în semifinalele Cupei

Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK, a obținut o victorie uriașă în Grecia, 2-0 pe terenul marii rivale Olympiacos. Gruparea din Salonic a obținut astfel calificarea în semifinala Cupei.
Bogdan Mariș
14.01.2026 | 20:33
PAOK, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, s-a impus pe terenul marii rivale Olympiacos în Cupa Greciei. FOTO: Hepta
PAOK are un start perfect în noul an. După succesul obținut la loviturile de departajare contra lui Atromitos și victoria din campionat împotriva lui Panetolikos, echipa antrenată de Răzvan Lucescu a înregistrat un rezultat uriaș în sferturile Cupei Greciei: 2-0 contra lui Olympiacos.

PAOK, victorie imensă contra lui Olympiacos

PAOK a avut un start excelent în duelul de pe „Georgios Karaiskakis”, reușind să marcheze de două ori în primul sfert de oră. Mai întâi, echipa lui Răzvan Lucescu a deschis scorul prin tânărul atacant Anestis Mythou, care a „explodat” în ultima lună, reușind să marcheze 4 goluri.

Fotbalistul de 18 ani a punctat în minutul 7, după o centrare oferită de Zivkovic. Sârbul a „recidivat” opt minute mai târziu, pasându-i decisiv lui Magomed Ozdoev, care a dublat avantajul grupării din Salonic. Gazdele au dominat mai apoi partida din punct de vedere teritorial, având o posesie superioară, însă ocaziile importante la poarta apărată de Tsiftsis au sosit doar spre final și nu au fost convertite, iar PAOK a obținut calificarea în semifinale. Gruparea din Salonic a fost aproape de eliminare în optimi, însă s-a impus dramatic contra celor de la Atromitos.

Pe cine va întâlni PAOK în semifinala Cupei Greciei

Indiferent de rezultatul din ultimul sfert de finală al Cupei Greciei, Panathinaikos – Aris, PAOK va avea parte de un derby în semifinala Cupei. Fie un derby de tradiție, contra formației antrenate de Rafa Benitez, fie un derby local contra echipei la care evoluează Olimpiu Moruțan. Internaționalul român se află într-o situație dificilă la Aris, nefiind inclus în lot pentru acest joc.

Semifinalele Cupei Greciei se vor disputa în dublă manșă, la începutul lunii februarie. În cealaltă dispută din penultimul act se vor înfrunta Levadiakos și OFI Creta. Răzvan Lucescu a cucerit de trei ori Cupa Greciei ca antrenor al lui PAOK, în sezoanele 2017-2018, 2018-2019 și 2022-2023.

Ce loc ocupă PAOK în campionat

După primele 16 etape ale acestui sezon, PAOK se află pe poziția secundă în Superliga Greciei, la un punct în urma adversarului pe care l-a învins în această seară, Olympiacos. Pe locul 3, la egalitate de puncte cu echipa lui Răzvan Lucescu, însă cu un golaveraj inferior, se află AEK Atena, formația unde evoluează Răzvan Marin.

