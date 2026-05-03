Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu și PAOK în derby-ul cu Olympiacos! Concluzia emoționantă a antrenorului român: „Trebuie să reacționezi împotriva sorții”

Elevii lui Răzvan Lucescu (57 de ani) de la PAOK au trecut rapid peste eșecul dramatic suferit în finala Cupei Greciei contra celor de la OFI Creta. Formația din Salonic a obținut un succes uriaș în campionat, 3-1 contra lui Olympiacos, și a urcat pe locul 2 în clasament, poziție care la finalul sezonului duce în preliminariile UEFA Champions League.

PAOK, victorie uriașă cu Olympiacos

PAOK a avut un start pozitiv în derby-ul cu Olympiacos și a deschis scorul în minutul 16 prin suedezul Alexander Jeremejeff, care a reușit să puncteze după ce portarul Tzolakis respinsese un șut trimis de Michailidis. Oaspeții au reușit să egaleze în minutul 29, prin Ayoub El Kaabi, care a înscris cu o lovitură de cap după o centrare a lui Chiquinho.

PAOK a revenit în avantaj în minutul 72, prin Andrija Zivkovic, iar Jeremejeff a realizat „dubla” în minutul 65 cu un șut din careu. Echipa lui Răzvan Lucescu a rezistat excelent până la finalul jocului și a obținut un succes extrem de important. , gruparea din Salonic are ca obiectiv calificarea în Champions League, iar după acest succes a egalat-o la puncte pe Olympiacos (61), urcând pe locul 2.

Ce a declarat Răzvan Lucescu după victoria uriașă obținută de PAOK

Răzvan Lucescu a tras concluziile la finalul jocului. „Prima repriză a fost echilibrată. Olympiacos a avut mai mult control, am marcat și în loc să evaluăm unele situații, nu am făcut-o, le-am oferit spații. Senzația în acel moment a fost că ei controlau jocul fără ca noi să putem reacționa. În repriza a doua, am intrat cu mai multă încredere, energie și viteză.

Am marcat, am controlat jocul și a fost și intervenția fantastică a lui Pavlenka la șutul lui Chiquinho la 2-1. A fost un moment decisiv. Meciul de astăzi ne arată că, din păcate, am avut o perioadă dificilă, am pierdut mulți jucători începând din februarie. Acum ei revin, dar vedem că echipa are nevoie de timp. Toate golurile au venit după acțiuni colective. Absențele ne-au costat în acea perioadă, dar meci cu meci, minut cu minut, lucrurile se îmbunătățesc.

La un moment dat, trebuie să reacționezi împotriva sorții și practic, asta facem acum. Am pierdut mulți jucători, atât în situații normale, cât și în situații ciudate, am pierdut finala Cupei într-un mod dur, am avut un parcurs bun în Europa, am înfruntat-o pe Celta cu jumătate de echipă… Cel mai important lucru în fotbal este să reacționezi la ceea ce se întâmplă”, a spus antrenorul român, conform .

Victoria cu Olympiacos a pus capăt crizei lui PAOK

Succesul obținut pe Toumba a pus capăt unei serii de 4 meciuri fără victorie pentru gruparea pregătită de Răzvan Lucescu. După succesul cu Levadiakos de pe 15 martie, PAOK a cedat cu 1-2 pe terenul lui Volos în ultima etapă a sezonului regulat, iar în startul play-off-ului a remizat cu Panathinaikos (0-0) și a pierdut cu AEK (0-3).

Apoi, pe 25 aprilie, PAOK a jucat la Volos finala Cupei Greciei, contra celor de la OFI Creta. Echipa lui Răzvan Lucescu pornea cu prima șansă, însă a suferit un eșec dureros, 2-3 după prelungiri. .