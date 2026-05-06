Victorie uriașă pentru România la Mondial! Tricolorele sunt in sferturi după un thriller la Londra

Naționala feminină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de la Londra, după o victorie dramatică în fața Egiptului, scor 3-2. Confruntarea a pus față în față două dintre echipele de top ale lumii: România, clasată pe locul 7 mondial, și Egipt, aflată pe poziția a 8-a.

Tricolorele au rezistat presiunii și au explodat la final! România, în sferturile Mondialului după 3-2 cu Egipt

Startul a aparținut tricolorelor. Bernadette Szocs a deschis scorul pentru România, după un succes clar în fața Dinei Meshref, 3-0 (11-9, 11-6, 11-8). Avantajul a durat însă puțin. Andreea Dragoman a cedat în fața Hanei Goda, scor 2-3 (11-8, 5-11, 4-11, 11-6, 2-11), iar Egiptul a restabilit egalitatea.

Elizabeta Samara a readus România în avantaj, după un nou succes în minimum de seturi, 3-0 cu Farida Badawy (14-12, 11-6, 11-7). Bucuria a fost însă de scurtă durată. a pierdut surprinzător duelul cu Hana Goda, scor 1-3 (6-11, 11-6, 9-11, 7-11), iar confruntarea a ajuns în meci decisiv, la scorul general de 2-2.

Totul s-a decis în ultimul duel, iar eroul serii a venit de unde puțini se mai așteptau. Andreea Dragoman, învinsă în al doilea meci al confruntării, a revenit cu o prestație complet diferită în momentul cu cea mai mare miză și a câștigat partida decisivă, trimițând România în sferturile de finală ale competiției.

nu a avut același parcurs fericit și s-a oprit în optimile de finală, după înfrângerea suferită în fața Chinei, scor 1-3. Fetele au compensat însă și continuă aventura de la Londra. În sferturile de finală, România va întâlni câștigătoarea duelului dintre Franța și Italia.