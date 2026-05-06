Sport

Victorie uriașă pentru România la Mondial! Tricolorele sunt in sferturi după un thriller la Londra

Naționala feminină de tenis de masă a României s-a calificat dramatic în sferturile Campionatului Mondial de la Londra, după 3-2 cu Egipt. Andreea Dragoman a decis duelul în meciul decisiv.
Alex Bodnariu
07.05.2026 | 00:49
Victorie uriasa pentru Romania la Mondial Tricolorele sunt in sferturi dupa un thriller la Londra
România a tremurat serios, dar a lovit la momentul perfect! Calificare spectaculoasă în sferturile Mondialului
ADVERTISEMENT

Naționala feminină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de la Londra, după o victorie dramatică în fața Egiptului, scor 3-2. Confruntarea a pus față în față două dintre echipele de top ale lumii: România, clasată pe locul 7 mondial, și Egipt, aflată pe poziția a 8-a.

Tricolorele au rezistat presiunii și au explodat la final! România, în sferturile Mondialului după 3-2 cu Egipt

Startul a aparținut tricolorelor. Bernadette Szocs a deschis scorul pentru România, după un succes clar în fața Dinei Meshref, 3-0 (11-9, 11-6, 11-8). Avantajul a durat însă puțin. Andreea Dragoman a cedat în fața Hanei Goda, scor 2-3 (11-8, 5-11, 4-11, 11-6, 2-11), iar Egiptul a restabilit egalitatea.

ADVERTISEMENT

Elizabeta Samara a readus România în avantaj, după un nou succes în minimum de seturi, 3-0 cu Farida Badawy (14-12, 11-6, 11-7). Bucuria a fost însă de scurtă durată. Bernadette Szocs a pierdut surprinzător duelul cu Hana Goda, scor 1-3 (6-11, 11-6, 9-11, 7-11), iar confruntarea a ajuns în meci decisiv, la scorul general de 2-2.

România a tremurat serios, dar a lovit la momentul perfect! Calificare spectaculoasă în sferturile Mondialului

Totul s-a decis în ultimul duel, iar eroul serii a venit de unde puțini se mai așteptau. Andreea Dragoman, învinsă în al doilea meci al confruntării, a revenit cu o prestație complet diferită în momentul cu cea mai mare miză și a câștigat partida decisivă, trimițând România în sferturile de finală ale competiției.

ADVERTISEMENT
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24.ro
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI

Echipa masculină a României nu a avut același parcurs fericit și s-a oprit în optimile de finală, după înfrângerea suferită în fața Chinei, scor 1-3. Fetele au compensat însă și continuă aventura de la Londra. În sferturile de finală, România va întâlni câștigătoarea duelului dintre Franța și Italia.

ADVERTISEMENT
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut...
Digisport.ro
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
UEFA Champions League, live video manșa retur a semifinalelor. Bayern Munchen – PSG...
Fanatik
UEFA Champions League, live video manșa retur a semifinalelor. Bayern Munchen – PSG 1-1. Luis Enrique îi duce pe parizieni în a doua finală consecutivă
40 de ani de la Sevilla 1986. Povestea serii în care Steaua a...
Fanatik
40 de ani de la Sevilla 1986. Povestea serii în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni
Verdictul lui Cristi Balaj după fazele controversate de arbitraj de la Bayern –...
Fanatik
Verdictul lui Cristi Balaj după fazele controversate de arbitraj de la Bayern – PSG: „Dacă ar fi dat, cei din VAR ar fi acceptat decizia”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci...
iamsport.ro
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci în pivnița sa: 'Mi-am dat seama'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!