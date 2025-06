Video. 18 turiști morți în Pakistan, după ce au strigat în zadar cinci ore după ajutor. Momente cumplite cu ultimele clipe din viața acestora

Cel puțin 18 persoane au murit în urma inundațiilor violente din nord-vestul Pakistanului. Undeva la 100 de salvatori s-au implicat pentru a salva turiștii aflați la un picnic pe râul Swat. Imaginile care s-au viralizat în mediul online arată cum aceștia sunt luați de ape, unul câte unul.

Oficialii pakistanezi au anunțat că cel puțin 18 persoane au murit în urma violente din nord-vest, în decurs de 24 de ore. De asemenea, printre alte persoane dispărute se aflau și turiști, care au fost surprinși de ape, conform

Circa 100 de salvatori au reușit să salveze, până acum, 58 de persoane, însă îi caută pe cei care se aflau pe râul Swat, provincia Khyber Pakhtunkhwa, a declarat Shah Fahad, purtător de cuvânt al serviciului provincial de urgență.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare se vede un grup de oameni care strigă după ajutor. Între timp, . Fahad a menționat că, după ore întregi de eforturi, scafandrii au recuperat până acum opt cadavre.

🚨🇵🇰 Heartbreaking from Swat, KPK:

12 members of the same family drowned in floodwaters after waiting hours for help that never came. No rescue. No response.

This isn’t just a tragedy — it’s criminal negligence.

— War Doctrine (@wardoctrine_)