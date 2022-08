Video. A apărut la un protest al activiștilor pentru protecția animalelor mâncând un kebab. ”Rușine! Ești pătat de sânge!”

Cea mai mare organizație care luptă pentru drepturile animalelor, PETA (People for Ethical Treatment of Animals) a organizat, în weekend, un protest masiv în New York.

Un bărbat a apărut la un protest al activiștilor pentru protecția animalelor mâncând un kebab. Reacția manifestanților

Activiștii PETA au pichetat sediile unor branduri de renume din metropola americană, precum Nike, Louis Vuitton sau Dior pentru a protesta împotriva utilizării de către aceste companii a produselor de origine animală.

În mediul online apar imagini cu activiștii pentru în timp ce varsă găleți cu sânge în fața acestor mari magazine.

La un moment dat, în fața protestatarilor apare un bărbat mușcând cu mare poftă dintr-un kebab.

Evenimentul s-a petrecut sâmbătă, 27 august. Cetățeanul, care nu a fost încă identificat, a fost filmat în fața magazinului Nike din New York. Aici, organizațiile pentru drepturile animalelor protestau împotriva utilizării de către companie a produselor de origine animală.

Cum era de așteptat, comportamentul său sfidător i-a adus replici dure din partea activiștilor prezenți la manifestație.

O femeie este filmată când îl confruntă pe bărbat și îi spune: ”Ești dezgustător. Cine te crezi? Ești un laș, ești doar un laș nenorocit”, îi strigă aceasta, notează .

Jignirile femeii la adresa bărbatului în cauză se intensifică: ”Ești un r***t și ești jenant. Ce urmează să-ți fac? Nimic, o să mori singur”.

🚨| Man eats kebab in front of angry animal rights activists — POLITICS UK 🚨🇬🇧 follow us! (@POLITlCSUK)

Imediat, consumatorul kebab-ului este luat în colimator de o altă femeie. ”Te simți bine în fața veganilor, nu?” țipă ea la bărbat, moment în care acesta începe să dea din cap și face spectacol lingând carnea rămasă pe kebab.

”Ai sânge pe față și pe mâini”, continuă femeia să țipe, apoi încheie ”Rușine, rușine, rușine”.

Care au fost reacțiile internauților față de acest moment: ”Acest erou merită un premiu!”

Până la ora publicării acestui material, videoclipul a strâns peste 4 milioane de vizualizări doar pe Twitter și aproape 8.000 de aprecieri.

Foarte mulți dintre cei care au comentat la acest clip par a aplauda gestul bărbatului.

De exemplu, un utilizator de Twitter a spus că ar face același lucru dacă ar locui în New York: ”Mi-aș aduce 50 de prieteni și aș face un grătar uriaș”.

Un alt bărbat a spus că individul merită o bere în combinație cu acest shish kebab, în ​​timp ce altul a spus că merită un premiu sau o medalie.

