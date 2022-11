Video. Asta da afacere! Câte mii de euro a plătit Mititelu pentru Compagno ca să-l vândă apoi cu 1,5 milioane de euro la FCSB, lui Gigi Becali. Exclusiv

Andrea Compagno este golgheterul la zi din SuperLiga, cu 12 reușite. FCSB l-a adus în vară pe Compagno, când Gigi Becali îi plătea 1,5 milioane de euro lui Adrian Mititelu. Vârful italian a venit la FC U Craiova din San Marino în 2020, iar finanțatorul oltenilor cât l-a costat mutarea fotbalistului.

Adrian Mititelu, primele impresii despre Andrea Compagno: „De la prima întâlnire mi-am dat seama că o să fie un fotbalist foarte bun”

Andrea Compagno a impresionat în acest sezon, atât la FC U Craiova, cât și la FCSB. Atacantul italian a marcat de 12 ori în stagiunea actuală și este golgheterul din SuperLiga. , era convins că fotbalistul va străluci.

„Nu l-am găsit eu. Am primit o propunere în 2019 de la un impresar cu care am o relație foarte bună. Mi-a plăcut de el când l-am văzut că era foarte înalt și dădea bine cu capul și când l-am adus am zis asta e să vedem, l-am adus un an de zile.

De la prima întâlnire mi-am dat seama că o să fie un fotbalist foarte bun și nu vreau acum să exagerez. L-am văzut cum lovește mingea foarte bine. Începuse foarte bine în Liga a 2-a, dar a avut ghinionul că s-a accidentat.

Mulți vorbeau aiurea că n-a jucat. Păi nu a jucat pentru că două luni nu a făcut niciun antrenament. Compagno pentru mine a fost jucătorul care efectiv a contribuit decisiv la promovarea în Liga 1. Cu el am câștigat niște meciuri foarte grele, care au dat încredere echipei”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu, afacere profitabilă după transferul lui Andrea Compagno la FCSB

Andrea Compagno a ajuns în tabăra FCSB-ului în vară, atunci când roș-albaștrii îl transferau de la FC U Craiova pentru 1,5 milioane de euro. Vârful italian devenea al doilea cel mai scump transfer din vară de la FCSB, după mutarea lui David Miculescu. Adrian Mititelu a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, cât l-a costat transferul lui Compagno.

„N-am dat niciun ban. Am dat 5.000 la impresari. Mi-a zis că a fost la Petrolul Ploiești. Și am sunat și eu pe cineva să vorbească cu antrenorul care a fost atunci la Petrolul Ploiești. Și mi-a spus să nu-l iau că nu e de România”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGCA CU HORIA IVANOVICI.

Finanțatorul oltenilor a mărturisit că mai multe voci din fotbalul românesc l-au îndemnat să nu-l transfere pe Andrea Compagno pentru că este sub nivelul primului eșalon al fotbalului din România. „Unii antrenori care au venit după mi-au zis că noi suntem Craiova, că noi avem nevoie de jucători mobili, rapizi, că nu e de noi, ne facem de râs.

Este unul dintre antrenorii despre care suporterii îmi zic mie, domne, antrenorul trebuie lăsat să facă, să decidă el și să răspundă el. Nu e vorba de un milion, e vorba că am adus în fotbalul românesc un fotbalist foarte bun, care este apreciat și care ajută fotbalul românesc la modul general”, a mai spus Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Juan Bauza, același tratament ca Andrea Compagno: „I l-a pus pe tavă și a spus că nu e de Sepsi”

Juan Bauza este unul dintre celelalte mutări spectaculoase ale lui Adrian Mititelu. Mijlocașul ofensiv, , a ajuns la FC U Craiova de la Miercurea Ciuc pentru 150.000 de euro. Alin Buzărin, invitat al emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, a îndreptat discuția spre fotbalistul argentinian, iar Adrian Mititelu a dezvăluit că, de asemenea, mijlocașul a fost subevaluat.

„Se rugau cei de la Miercurea Ciuc, lăsați să-l ia. Se rugau de ei să-l ia (n.r. Sepsi). E un antrenor care a fost pe la Sepsi și acum dă sfaturi pe la emisiuni și critică și își dă cu părerea, dar lui i s-a pus pe tavă Bauza, aproape gratis, și a spus că nu e de Sepsi. Unu care e pe la emisiune, înalt așa, și care e foarte priceput în vorbe pe la televizor. Vedeți cine era în perioada aia pe la Sepsi, când Bauza era în divizia B”, a spus Adrian Mititelu. Horia Ivanovici, realizatorul emisiunii, i-a rostit numele lui Leo Grozavu, după declarațiile cu subînțeles ale lui Adrian Mititelu.

„Și Ovidiu Sabău e foarte priceput la televizor. Îmi zicea de Andrea Compagno că ce caută ăsta la Craiova. După un meci l-au desființat. Că ce caută, l-au făcut baschetbalist, voleibalist, în toate felurile. Și le-am spus că va veni ziua când am să le râd în nas. Acum o săptămână m-au băgat în direct și le-am spus chestia asta”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu.