Video. Atac armat la un cazino din SUA: două persoane au murit, cel puțin trei au fost rănite. Suspectul, surprins în timp ce fugea

Luni, cel puțin trei persoane au fost rănite, iar alte două au fost ucise în urma unui atac armat produs la un cazino din SUA, în orașul Reno din statul Nevada.

în parcarea Grand Sierra Resort și a dus la decesul a două persoane. Cel puțin alte trei au avut nevoie de spitalizare din cauza rănilor suferite.

Ofițerii Departamentului de Poliție din Reno au transmis, printr-un comunicat al poliției, că au reținut un suspect, iar acesta a fost spitalizat. Identitatea suspectului nu a fost făcută publică.

Înainte de atacul armat, suspectul a fost surprins în timp ce se plimba prin parcare, pentru 45 de minute. După ce a început să tragă, arma acestuia s-a blocat, pentru scurt timp, conform , care a citat unul dintre ofițerii de poliție.

La puțin timp de la producerea incidentului, a fost surprins un bărbat în hanorac negru, larg, fugind de la cazinoul unde s-a petrecut atacul. Acesta a fost filmat de un alt bărbat, care se aude pe fundal cum spune: “Acolo este, chiar acolo! Acela este tipul”.

Imediat ce a auzit împușcătura, un oaspete al stațiunii era pe punctul de a ieși afară. A auzit, însă, “focuri de armă inconfundabile” în “succesiune rapidă”. “M-am uitat pe fereastră și am văzut oameni fugind”, a spus acesta pentru sursa menționată.

Video captures the shooter running away after shooting multiple people at GSR Casino in Reno.

The suspect is now in custody and sources indicate seven people were shot with multiple fatalities. This is a developing story.

— 775times (@775times)