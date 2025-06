Capitala Ucrainei a fost lovită din plin în noaptea de 16 spre 17 iunie, într-unul dintre cele mai grave atacuri aeriene pe care le-a lansat Rusia până în prezent. Bombardamentele au durat aproape 9 ore, timp în care soldații ruși au trimis spre Kiev sute de drone kamikaze, rachete de croazieră și chiar două rachete balistice Kinzhal.

Printre victimele atacului s-a aflat și un cetățean american de 62 de ani, găsit fără viață într-un bloc din cartierul Solomianskyi. , iar alte 99 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene. Apărarea antiaeriană ucraineană a reacționat rapid și a doborât 428 din cele 472 de arme aeriene lansate. Printre ele s-au numărat 239 de drone Shahed și 15 rachete Kh-101. Chiar și așa, pagubele produse au fost grave.

While Western politicians try to cheer up Trump, a massive russian attack on Kyiv takes place.

So far, 1 dead and 37 injured.

