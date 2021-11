Video. Bărbat pălmuit de o femeie, într-un autobuz, pentru că nu purta mască. Imaginile au devenit virale

Întreaga scenă a fost filmată și a devenit virală în mediul online. Totul a avut loc, sâmbătă, într-un autobuz din Cluj-Napoca, când un individ s-a urcat fără mască de protecție, contrar regulilor actuale anti-Covid.

În imagini se vede cum bărbatul spune revoltat celorlalți călători că este vaccinat împotriva coronavirusului, de aceea nu poartă masca, relatează presa locală

Cum a reacționat individul când a fost pălmuit

La un moment dat, o femeie se apropie de el și îi aplică două palme peste față, destul de revoltată și aceasta, la rândul său. Ulterior, femeia s-a îndepărtat de bărbat, care nu s-a oprit din a-și continua dialogul cu restul călătorilor.

Scena îi amuză acum pe mulți internauți, care comentează pro și contra gestului femeii, dar și al bărbatului. Chiar și politicianul Victor Ponta a cerut o părere oamenilor despre moment.

”Nu sunt pro sau contra,dar dacă legea spune sa purtam masca,purtam mască.Calatorul fără mască trebuie amendat ca nu o are, iar doamna trebuie amendata pentru reacția care o are. Cine greșește plateste cu sau fără mască/ Treaba e cam așa… boul ala nu avea ce sa caute fără masca in autobuz… iar vita aia nu trebuia sa apeleze la violenta… Iată ce se întâmpla când doua necuvântătoare se întâlnesc :))/ Ponta poate reușești să schimbi ceva în politică și să faci ceva bun pentru romani. Gândește-te la treburi serioase și lasă știrile pentru ziariști!”, sunt o parte dintre reacțiile românilor la întrebarea lansată de Victor Ponta.

Masca de protecție este valabilă peste tot

Dincolo de acestea, reamintim că, din data de 25 octombrie, s-a hotărât ca să fie purtată peste tot, mai ales în spațiile aglomerate, cum sunt mjiloacele de transport în comun. Excepție fac persoanele care fac sport în aer liber.

”Masca devine obligatorie peste tot, se anulează toate excepțiile pentru mască, gen birou cu 5 persoane vaccinate, cu 10 persoane vaccinate. Iar în exterior, singurele activități care rămân fără mască sunt activitățile sportive individuale sau dacă se practică sport în condițiile Hotărârii de Guvern. În rest, masca este obligatorie în următoarea perioadă.

Nu mai există acum (n.red. – această excepție), masca este obligatorie, cum am avut-o cândva. Ne-am întors la situația pe care am avut-o. Iar dacă ești, bineînțeles, într-o activitate sportivă, jogging, una-alta, acolo poți fără mască, dar aceasta este excepția care există”, a clarificat Raed Arafat într-o conferință de presă.

Ce amenzi se dau pentru nepurtarea măștii de protecție

O persoană poate fi amendată dacă nu poartă mască de protecție. Concret, cu sume între 500 şi 2.500 lei. Se oferă posibilitatea achitării a jumătate din sancțiune în termen de 15 zile.

Conform Grupului de Comunicare Strategică (GCS), în ultimele 24 de ore s-au aplicat peste 3 mii de sancțiuni . Pe lângă acestea, s-au întocmit și patru dosare penale.

”Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 5 noiembrie, 3.077 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 590.651 lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 4 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal”, informează GCS.