Video. Bătaie între muncitorii români şi nepalezi, într-o fabrică de mobilă. Ce a stârnit furia celor două tabere

N-au trecut nici trei zile de la , îndreptată împotriva lucrătorilor străini din România, că a şi izbucnit un conflict între munctorii autohtoni şi cei asiatici. S-a întâmpat într-una din secţiile de producţie ale fabricii de mobilă IKEA Aramis din Baia Mare.

Scandalul a pornit de la un recipient cu aracet

A fost vorba de un conflict spontan, care a degenerat într-o bătaie în care au fost implicaţă mai mulţi muncitori nepalezi şi români. Potrivit martorilor, totul a început de la refuzul unui nepalez de a-i da românului un recipient cu aracet.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar cele două grupuri au fost despărţite de intervenţia agenţilor de pază, care au chemat şi poliţia. Din fericire nimeni nu a fost rănit în urma încăierării.

Tensiuni mai vechi între muncitorii români şi nepalezi

Surse din interiorul fabricii afirmă că tensiuni mocnite există de mai multă vreme între cele două comunităţi care lucrează în fabrică, românii fiind nemulţumiţi că , reducându-le astfel opţiunile românilor de a negocia salarii mai mari. Aramis Group, cel mai mare producător de mobilă din România care lucrează exclusiv pentru IKEA, are în total peste 6.000 de angajați.

„Starea de tensiune între muncitorii români și cei veniți din Asia își are originile în percepția că muncitorii asiatici contribuie la manipularea salariilor în piața muncii, fiindcă acceptă condiții salariale minimale, mult sub nevoile reale pentru un trai decent.

Astfel, prin existența muncitorilor asiatici, românii nu pot pretinde salarii mai mari, deoarece sunt înlocuiți cu lucrători veniți din Asia. În această fabrică, la fel ca în multe facilități de producție industrială din România, oamenii fac operațiuni de lucru rudimentare și foarte puțin asistate tehnologic, primind salarii foarte mici, în general salariul minim pe economie”, a scris într-o postare jurnalistul Doru Șupeală, citat de .