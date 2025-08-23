News

Video. Bătaie între muncitorii români şi nepalezi, într-o fabrică de mobilă. Ce a stârnit furia celor două tabere

Nemulţumiri mai vechi au degenerat într-o bătaie la Baia Mare, într-o fabrică de mobilă. În conflict au fost implicaţi muncitori români şi nepalezi.
Daniel Spătaru
23.08.2025 | 16:05
La locul încăierării dintre români şi nepalezi a fost chemată şi poliţia Foto: colaj Fanatik

N-au trecut nici trei zile de la postarea purtătorului de cuvânt al AUR, Dan Tănasă, îndreptată împotriva lucrătorilor străini din România, că a şi izbucnit un conflict între munctorii autohtoni şi cei asiatici. S-a întâmpat într-una din secţiile de producţie ale fabricii de mobilă IKEA Aramis din Baia Mare.

Scandalul a pornit de la un recipient cu aracet

A fost vorba de un conflict spontan, care a degenerat într-o bătaie în care au fost implicaţă mai mulţi muncitori nepalezi şi români. Potrivit martorilor, totul a început de la refuzul unui nepalez de a-i da românului un recipient cu aracet.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar cele două grupuri au fost despărţite de intervenţia agenţilor de pază, care au chemat şi poliţia. Din fericire nimeni nu a fost rănit în urma încăierării.

Tensiuni mai vechi între muncitorii români şi nepalezi

Surse din interiorul fabricii afirmă că tensiuni mocnite există de mai multă vreme între cele două comunităţi care lucrează în fabrică, românii fiind nemulţumiţi că nepalezii sunt dispuşi să lucreze pe salarii mici, reducându-le astfel opţiunile românilor de a negocia salarii mai mari. Aramis Group, cel mai mare producător de mobilă din România care lucrează exclusiv pentru IKEA, are în total peste 6.000 de angajați.

„Starea de tensiune între muncitorii români și cei veniți din Asia își are originile în percepția că muncitorii asiatici contribuie la manipularea salariilor în piața muncii, fiindcă acceptă condiții salariale minimale, mult sub nevoile reale pentru un trai decent.

Astfel, prin existența muncitorilor asiatici, românii nu pot pretinde salarii mai mari, deoarece sunt înlocuiți cu lucrători veniți din Asia. În această fabrică, la fel ca în multe facilități de producție industrială din România, oamenii fac operațiuni de lucru rudimentare și foarte puțin asistate tehnologic, primind salarii foarte mici, în general salariul minim pe economie”, a scris într-o postare jurnalistul Doru Șupeală, citat de vasiledale.ro.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
