Video. Bogdan Ivan s-a ţinut de promisiune, şi-a tăiat 20% din salariu. Cât câştigă acum ministrul energiei

Bogdan Ivan, ministrul energiei, și-a tăiat 20% din salariu. Acesta a luat decizia în urma măsurilor luate de Guvernul Bolojan. A declarat, de curând, că va face un astfel de gest.

Bogdan Ivan și-a tăiat 20% din salariu. Câți bani câștigă acum

Recent, , în semn de solidaritate cu românii afectați de măsurile Guvernului Bolojan. Actualul ministru al energiei a spus că speră ca și marii directori ai firmelor din România să procedeze așa. De altfel, vicepremierul Dragoș Anastasiu a declarat, recent, că mai mulți directori s-ar fi oferit să facă acest lucru.

Ministrul energiei și-a tăiat deja 20% din salariu, și anume 2.550 de lei. Până acum, Bogdan Ivan câștiga 12.600 de lei, iar suma pe care a scăzut-o a virat-o înapoi către contul Trezoreriei. După tăiere, câștigă 10.050 lei. Acesta a menționat că va proceda la fel până la finalul anului sau chiar până în 2026.

“Am primi aseară salariul, am calculat cât reprezintă 20% și am virat înapoi în contul de trezorerie al ministerului. Se poate. Și am cerut colegilor mei să facă și un cont special în care se vrează toți acești bani, pentru că acolo la trezorerie nu există așa ceva.

Le-am cerut să-l facă. (Banii) O să intre în bugetul consolidat al statului român, din care se vor plăti pensii, salarii, ș.a.m.d”, a declarat ministrul energiei la . De asemenea, acesta a postat un clip video pentru a le arăta oamenilor că a transferat 20% din salariul săi în contul Trezoreriei.

Totodată, ministrul a precizat că a discutat și cu cei de la ANAF și de la Trezorerie. “Mi-au spus o grămadă de proceduri birocratice. I-am chemat pe colegii mei din Minister și le-am trimis banii în cont, pentru că odată ce am spus ceva, vreau să duc la capăt ce am spus”, a adăugat acesta.

Cum a reacționat premierul Ilie Bolojan

Bogdan Ivan l-a informat și pe Ilie Bolojan în legătură cu intențiile sale. Premierul i-a spus că îl susține în acest demers. “L-am informat și pe premierul Bolojan despre acest lucru pe care mi-am dorit să-l fac. Mi-a spus că am libertatea deplină de a face lucrurile pe care le consider că pot să le fac în segmentul meu de Energie.

Eu am întrebat care este opinia domniei sale legată de ceea ce vreau eu să fac și a spus că nu are absolut nimic împotrivă și că mă susține”, a mai spus .

Ministrul a mai spus că nu le poate spune colegilor săi din PSD ce să facă, dar așteaptă să vadă dacă și aceștia vor proceda la fel. Bogdan Ivan urmează să trimită și o scrisoare prin care îi va invita pe ceilalți să facă același gest.

“Am pregătit să trimit și o scrisoare din partea mea prin care trimit și contul Ministerului, cel de Trezorerie, unde vor putea să facă acest virament, să spun ce a făcut eu și că invit elegant să facă și ei același lucru. Eu sunt Ministrul Energiei, nu vreau să mă bag în treaba altor colegi miniștri. E o decizie personală”, a mai precizat el.