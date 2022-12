Video. Bombardamentele din Ucraina filmate dintr-un avion aflat deasupra Republicii Moldova: ”Lumea trebuie să vadă”

Vineri dimineață, rușii au lansat o nouă serie de bombardamente asupra infrastructurii civile și critice din Ucraina. Pe internet au apărut imagini cu aceste atacuri, filmate din aer.

Mai multe pagini oficiale de Twitter ale unor instituții sau oameni politici din Ucraina au postat pe site-ul de socializare un videoclip în care se prezintă .

Acestea sunt filmate de la fereastra unui avion care zbura în spațiu aerian din Republica Moldova.

Postarea Parlamentului de la Kiev este însoțită și de un text.

”Întreaga lume trebuie să-l vadă (n.r. videoclipul). Sunt explozii în Ucraina văzute de la geamul unui avion din Republica Moldova.

Vă rugăm să repostați! Fiecare ucrainean trăiește în această groază”, scrie contul Verkhovna Rada (n.r. Parlamentul Ucrainei).

The whole world must see it❗️💥

These are explosions in Ukraine from a plane window in Moldova.

Please repost❗️❗️❗️

Every Ukrainian lives in this horror 💔😔

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament)