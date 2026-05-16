VIDEO. Cât a ajuns să coste un apartament în nordul Bucureștiului: 740.000 € pentru 88 mp. Un influencer imobiliar străin, uimit de prețurile din Capitală

ADVERTISEMENT

Un influencer imobiliar străin a venit în București și a rămas uimit de prețurile apartamentelor. A mers personal în nordul Capitalei și a vizionat o locuință de 88 mp, care costă 740.000 de euro fără TVA. Ce alte locuințe de lux la prețuri exorbitante a mai văzut și cum arată acestea. Unde se află penthouse-ul de 1,29 milioane de euro.

Apartamente la sute de mii de euro în Capitală

Zona de nord a Bucureștiului a devenit populară pentru prețurile exorbitante, chiar de neatins pentru un român obișnuit, care pornesc de la mii de euro metrul pătrat. Este cunoscut faptul că zona se dezvoltă pe partea imobiliară tot mai mult și nu oricum, ci cu locuințe de lux. În acest context, influencerul imobiliar Sergey Sander a venit în România să vadă cu ochii săi.

ADVERTISEMENT

Astfel, Sander a mers și a filmat proprietățile. Așa a făcut și turul apartamentului de două dormitoare, de 88 mp din noul complex BHB Avenue, care costă 740.000 de euro plus TVA, adică circa 8.400 de euro/mp. Tot aici, un apartament cu un dormitor, cu o suprafață de 62 mp pornește de la suma de 216.000 de euro plus TVA. Proprietarul companiei de dezvoltare imobiliară BHB Properties, Ibrahim Bahbahani, susține că proiectul este de „calitatea unui Rolls-Royce la preț de Mercedes”, conform

Dezvoltatorii mizează pe ceea ce oferă zona, de la școli internaționale, la centre de business și restaurante. De asemenea, aceștia precizează că acolo se află și instituții diplomatice, parcuri, lacuri, dar și o distanță mică față de aeroport, un lucru esențial pentru afaceriști.

ADVERTISEMENT

Penthouse la 1,29 milioane de euro în București

Un alt ansamblu rezidențial cu apartamente de lux este UpSite, situat pe Calea Floreasca, în apropierea Mall Promenada. În cadrul proiectului sunt două clădiri, una de 12 și cealaltă de 25 de etaje, fiind în total 270 de apartamente. Locuințele cu un dormitor pornesc de la suma de 259.000 plus TVA, însă cu cât crești numărul camerelor și suprafața, cu atât urcă și suma.

ADVERTISEMENT

Astfel, pentru un apartament cu două dormitoare trebuie să scoți din buzunare peste 344.000 de euro plus TVA. Astfel, un penthouse cu patru dormitoare ajunge și la 1,29 milioane de euro plus TVA. De asemenea, complexul pune la dispoziția rezidenților zona de spa, piscină și sală de fitness. Potrivit site-ului, apartamentele sunt dotate cu pachet Smart House.

ADVERTISEMENT

Cei ce sunt în căutarea unei în București, platforma de consultanță imobiliară condusă de Sergey Sander prezintă și Pipera Signature Villas, o zonă cu 28 de case. Cei interesați trebuie să știe că scot din buzunar cel puțin 890.000 de euro plus TVA. Atât ar costa o casă cu patru dormitoare. La cinci dormitoare investitorii plătesc cel puțin 990.000 de euro plus TVA. Locuințele sunt dotate cu încălzire și răcire în pardoseală.

Este România o țară accesibilă?

Proprietarul companiei de dezvoltare imobiliară BHB Properties susține că pentru o persoană cu un venit mediu , cu taxe accesibile în comparație cu alte țări din Europa. De asemenea, el menționează că România este „accesibilă pentru toate buzunarele”. Tot el susține că fie că românii au sau nu bani, ei tind să cheltuie mult și tind spre viața de lux, conform interviului efectuat de platorma Sander Recommends.

ADVERTISEMENT

„Am observat ceva amuzant. Oamenii vin aici, văd apartamentul, proiectul și constată că este peste bugetul lor. Atunci ei își sună prietenii, își iau credite, se duc la bănci doar pentru a cumpăra un apartament aici pentru că românii sunt genul de oameni cărora le place să se bucure de viață”, a declarat Ibrahim Bahbahani, conform sursei menționate.