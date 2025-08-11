Video. Coliziune spectaculoasă între două nave chineze, în timpul atacului asupra unui vas filipinez. Momentul accidentului a fost filmat

Incident naval mai puţin obişnuit, două vase aparţinând aceleiaşi ţări ciocnindu-se în timpul unor manevre. Luni dimineaţă, o navă a Pazei de Coastă Chineze (CCG) s-a ciocnit cu o navă a Marinei Armatei Populare de Eliberare (PLA Navy) a Chinei. în timp ce aceasta din urmă efectua o manevră riscantă împotriva unei nave filipineze.

ADVERTISEMENT

Un marinar chinez a căzut peste bord în timpul accidentului

Accidentul naval a avut loc în apele din largul coastei Bajo de Masinloc, în Marea Filipinelor de Vest, pe care . Un purtător de cuvânt al Pazei de Coastă a Filipinelor a declarat că în zonă se aflau două nave filipineze de patrulare, BRP Teresa Magbanua și BRP Suluan, împreună cu nava MV Pamamalakaya din cadrul Biroului pentru Pescuit și Resurse Acvatice. El precizează că acestea s-au confruntat cu manevre periculoase și acțiuni de blocare din partea navelor chineze.

„În mod special, nava (BRP Suluan) a fost vizată de un tun cu apă, dar abilitățile de navigație ale membrilor echipajului Pazei de Coastă au permis navei să evite cu succes lovitura”, a precizat oficialul filipinez.

ADVERTISEMENT

El a mai spus că nava chinezească CCG 3104 a urmărit apoi cu viteză mare pe BRP Suluan și a efectuat o manevră riscantă, care a dus la coliziunea cu o altă navă chinezească aflată în zonă, PLA Navy 164, la aproximativ 10,5 mile marine (19,45 km) est de Bajo de Masinloc. Coliziunea a provocat avarii substanțiale navei CCG, aceasta nemaifiind funcţională pentru navigaţie.

„În urma coliziunii, Paza de Coastă Filipinează a oferit imediat sprijin, inclusiv asistență pentru recuperarea unui om căzut peste bord, dar a oferit şi ajutor medical pentru orice membru al echipajului navei chinezeşti care ar fi fost rănit. Între timp, nava BRP Teresa Magbanua i-a escortat în siguranță pe pescarii filipinezi într-o locație sigură, unde li se furnizează acum provizii esențiale”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Pazei de Coastă Filipineze.

ADVERTISEMENT

China revendică aproape în întregime Marea Filipinelor de Vest

Pe de altă parte, Garda de Coastă a Chinei a transmis că a alungat navele filipineze din apele din jurul controversatului Scarborough Shoal, din Marea Chinei de Sud. Ambarcațiunile filipineze ar fi fost interceptate după ce au ignorat avertismentele, într-o operațiune pe care Garda de Coastă chineză a numit-o „profesionistă, standardizată, legitimă și legală”.

ADVERTISEMENT

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de , una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume, pe care Beijingul o revendică aproape în întregime, în ciuda unei hotărâri internaționale care susține că această pretenţie nu are temei legal.