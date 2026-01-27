Video cu momentul impactului. Cauza care a dus la tragicul accident unde și-au pierdut viața cei 7 suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu. Expert în conducere defensivă: „Ca și cum ar dormi”

ADVERTISEMENT

Lipsa totală de reacție a șoferului ridică suspiciuni grave

Analizând imaginile accidentului din Lugoj, specialiștii iau în calcul mai multe scenarii care ar putea explica comportamentul inexplicabil al șoferului. De la o posibilă problemă medicală apărută brusc, până la adormirea la volan, lipsa totală de reacție ridică semne serioase de întrebare. Danny Ungur, pilot și instructor de raliuri în Campionatul Național, a explicat, pentru FANATIK, ce se vede clar din dinamica impactului.

„Pare ori o problemă de sănătate, ori somn la volan. Merge direct, sinucidere pare. Merge direct în TIR. Trage ușor dreapta să revină pe bandă și apoi, ca și cum s-ar înscrie din nou în depășire, de parcă n-ar vedea TIR-ul. Dar n-ai cum să nu-l vezi la o distanță de câteva sute de metri. Avea timp să revină pe banda lui de mers, pe banda 1.

Tirul pe care îl depășește nu-l șicanează. Efectiv merge direct în cel care vine de pe contrasens. Șoferul TIR-ului nici nu apucă să facă ceva. Iar cel care depășește nu are reacție, nu frânează brusc. Vine așa lin și la un moment dat pune puțină frână. Dar nu face transfer de masă pe față. Nu-i frânarea de urgență”, a dezvăluit Danny Ungur.

Problema medicală, printre scenariile luate în calcul de specialiști

Dincolo de ipoteza unei manevre greșite, imaginile accidentului ridică suspiciuni mult mai grave legate de starea șoferului din momentul impactului. Lipsa oricărei reacții, , o tentativă clară de evitare sau un reflex instinctiv, sugerează că acesta nu a conștientizat pericolul iminent.

Ungur nu exclude o problemă medicală apărută brusc, dar sau o posibilă distragere a atenției în interiorul vehiculului. Analiza traiectoriei exclude un derapaj sau o defecțiune evidentă, iar modul în care mașina virează spre impact rămâne unul dintre cele mai tulburătoare detalii.

„Poate a fost ceva infarct pentru că nu face niciun gest, niciun reflex, nici o reacție. Ca și cum ar dormi sau poate are telefonul în mână. Creierașul lui sigur nu a procesat ce urmează. Idee de derapaj nu poate fi luată în calcul pentru că acolo trebuie să tragi tare de volan, pe când el virează foarte lin.

De ce este puțin probabilă o defecțiune tehnică în accidentul din Lugoj

Ori cine știe ce s-a petrecut pe acolo prin duba aia, dacă erau șase. Muzică, ceva distragerea atenție.

E pe linie discontinuă, nu pe linie continuă sau pe un vârf de pată. Să fie explozie pe față stângă, dar nu cred. Ce să-l tragă în stânga? Mai poate să fie și o defecțiune tehnică, dar m-aș mira. Adică o presiune joasă în pneul de pe față stângă până la pană.

Când vezi un obstacol, frânezi brusc și vrei să-l eviți. El nu trage nici stânga, nici dreapta de pe volan. Merge ca și cum și-ar fi luat mâinile de pe volan. Însă, probabilitatea cea mai mare este să fie neatenție”, a încheiat specialistul în condus defensiv, pentru FANATIK.

Șapte persoane și-au pierdut viața în accidentul rutier devastator

Un grav accident rutier s-a produs pe DN6, în apropiere de Lugoj, județul Timiș, soldat cu moartea a șapte persoane. Impactul violent a implicat un microbuz de transport persoane, un TIR, o autocisternă și un autoturism.

Potrivit autorităților, victimele se aflau într-un microbuz care venea din Grecia și se îndrepta spre Franța pentru a urmări un meci al echipei PAOK Salonic. În total, în microbuz se aflau 10 persoane, dintre care șapte au murit pe loc, iar trei au fost rănite și transportate la spital.

Accidentul s-a produs atunci când microbuzul, care circula dinspre Caransebeș către Lugoj, a intrat în coliziune cu celelalte vehicule în urma unei manevre periculoase. Traficul a fost blocat mai multe ore, timp în care polițiștii au efectuat cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.

Intervenție de urgență la accidentul din Lugoj

„În jurul orei 13:05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localității Lugojel. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).

În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1). În urma impactului au rezultat 6 victime decedate și 3 victime rănite care au suferit multiple traumatisme, acestea fiind transportate la spital”, a transmis locotenent Elena Rădulescu, purtător de cuvânt ISU Timiș, pentru FANATIK.

PAOK Salonic reacționează imediat după accidentul de lângă Lugoj

Imediat după tragicul accident în care șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața, oficialii clubului au reacționat.

„PAOK FC face apel la calm și responsabilitate în acest moment. Clubul ‘alb-negru’ subliniază că informațiile neconfirmate nu trebuie diseminate și pot provoca panică sau confuzie, mai ales într-un moment atât de delicat.

În același timp, se știe că PAOK este în contact permanent cu autoritățile competente, atât la nivelul Greciei, cât și european, pentru a avea o imagine clară a ceea ce s-a întâmplat și a situației persoanelor implicate. Clubul subliniază că orice informație oficială va fi comunicată numai atunci când va exista o informație sigură și verificată”.

Mesaj din partea oficialilor din Salonic

Microbiști echipei antrenate de Răzvan Lucescu se aflau în drum spre Franța, unde PAOK urma să joace cu Lyon în Europa League pe 28 ianuarie. Microbuzul plecase din Alexandria, Imathia, având ca destinație Lyon.

Tragedia a stârnit reacții și în Grecia. Primarul orașului Salonic, Stelios Angeloudis, a postat un mesaj pe rețelele de socializare: „Astăzi, în Salonic, s-au trezit amintirile coșmarului din 4 octombrie 1999. Toate gândurile noastre sunt alături de fanii PAOK care și-au pierdut viața în România, în drum spre meciul din deplasare al echipei lor iubite. Transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor tragicului accident și urări de însănătoșire grabnică celor răniți”.