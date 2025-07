VIDEO Cum arată fabrica unde Rusia produce dronele Shahed. Moscova vrea să atace Ucraina cu câte 2.000 de drone simultan

Mass-media rusă a prezentat imagini cu fabrica în care se construiesc celebrele drone Shahed, sau Geran-2 – numele versiunii produse în Rusia, cu care atacă Ucraina în fiecare noapte. Imaginile au fost difuzate chiar în ziua în care un general german avertiza că Moscova urmărește să atace Ucraina cu câte 2.000 de astfel de drone simultan.

Rusia a dezvăluit sunt dedicate producției în serie a clonelor Shahed/Geran-2. Acest lucru se întâmplă în aceeași zi în care un general german a avertizat că Rusia intenționează să lanseze simultan până la 2.000 de drone asupra Ucrainei.

Alabuga se află la peste 1300 de kilometri distanță de Ucraina, acolo unde doar o rachetă Tomahawk poate ajunge (rachete despre care Trump a indicat că ar fi dispus să le ofere Ucrainei). Desigur, și dronele ucrainene pot ajunge la această țintă, dar au o încărcătură explozivă prea mică pentru a provoca daune semnificative.

„Dacă Rusia poate realiza acest lucru după mai bine de trei ani de război, sancțiunile UE au fost mult prea slabe – mult, mult prea slabe”, a comentat analistul militar german, Jürgen Nauditt.

